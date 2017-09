Así sobreviven las peligrosas hormigas de fuego al huracán 'Harvey'

El mecanismo de supervivencia de las hormigas de fuego, típicas de Amazonia, ha llamado la atención de los biólogos de EEUU. Debido a las catastróficas inundaciones que ha dejado el huracán 'Harvey' en Texas, estos insectos han ideado un plan para mantenerse a flote sobre el agua.

Fue Mike Hixenbaugh, periodista del Houston Chronicle, el primero en mostrar cómo estos insectos se agrupaban en el agua y formaban pequeñas "islas" para poder resistir la tormenta, ya que sus hormigueros se han inundado.

Los expertos señalan que lo mejor es alejarse de sus colonias, ya que la picadura provoca un escozor insoportable que puede durar varias horas e incluso días. De hecho, muchas de las personas que son rescatadas de las zonas anegadas por el agua presentan los síntomas de estas picaduras.

El mecanismo de supervivencia, común en estas hormigas amazónicas que llegaron al sur de EEUU como especie invasora a mediados del siglo pasado, tiene la peculiaridad de que las hace aún más agresivas y peligrosas. La intensidad del veneno es mucho mayor en situaciones extremas.

Meanwhile, in Cuero, the river has brought my aunt all of the fire ants. Yes, those are all (of the) fire ants. pic.twitter.com/dEibWYxAdl