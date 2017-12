Mañana se prevén lluvias persistentes en Galicia, y débiles en resto de país

Madrid, 25 dic (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, martes, precipitaciones localmente persistentes o con cierta intensidad en Galicia durante la segunda mitad del día, que serán débiles en general en el resto del país, aunque abundantes en el área cantábrica y los sistemas montañosos.

La Península continuará bajo la influencia de sucesivos frentes atlánticos, que afectarán principalmente a la vertiente atlántica.

Las temperaturas diurnas bajarán, excepto en Galicia, el área mediterránea, y Canarias, con pocos cambios o en ligero ascenso. Las nocturnas, en general en ascenso. Heladas débiles en la Meseta, Sistemas Ibérico y Central, y moderadas en Pirineos.

Se prevén precipitaciones localmente fuertes y/o persistentes en el oeste de Galicia. Viento fuerte o con intervalos de fuerte en los litorales y zonas altas de la Península y Baleares.

En Baleares, probabilidad de precipitaciones, preferentemente en Mallorca y Menorca, y ausencia de lluvias o con baja probabilidad en el área mediterránea. En Canarias se esperan cielos poco nubosos.

La cota de nieve se situará en torno a 1.000/1.200 metros subiendo a 1.200/1.400 metros en Galicia y el Cantábrico, y tendiendo a bajar hasta los 1.000/1.200 metros en el resto.

Régimen de vientos de suroeste en la Península y Baleares, fuerte o con rachas de muy fuerte, principalmente en litorales y zonas altas; del este en Canarias.

Predicción por comunidades autónomas:

-----------------------------------

GALICIA: nuboso o cubierto con lluvias y chubascos, poco probables al principio, y que pueden ser localmente fuertes y persistentes durante la tarde en el oeste. Cota de nieve sobre 1.000-1.200 metros subiendo a 1.400-1.600 metros. Temperaturas sin cambios significativos. Heladas débiles en zonas de montaña del sureste. Viento del oeste y suroeste, flojo en el interior al principio, con intervalos de fuerte en el noroeste y en el litoral y con rachas muy fuertes generalizadas, y rotando por la noche a viento del noroeste con rachas muy fuertes.

ASTURIAS: nuboso o cubierto con lluvias y chubascos a partir de mediodía, más frecuentes en zonas de montaña, y generalizados por la noche y más intensos en el litoral al final. Cota de nieve sobre 1.000-1.200 metros subiendo a 1.400-1.600 metros. Temperaturas mínimas en descenso en la Cordillera y Picos y sin cambios o en ascenso en el resto y máximas sin cambios o en descenso. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento del oeste y suroeste, flojo por la mañana en el interior, con intervalos de fuerte y con rachas muy fuertes a partir de mediodía. Por la tarde en el oeste y zonas de montaña, y por la noche generalizadas.

CANTABRIA: intervalos nubosos al principio de la jornada, cuando no se descarta alguna precipitación débil; durante el día, nuboso de nubes medias y altas, aumentando por la tarde a cubierto, con lluvias y chubascos generalizados. Cota de nieve entre los 1.300 y 1.600 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o con ascensos locales en el litoral y en descenso en el resto; máximas en descenso. Heladas débiles en Liébana y Campoo, más intensas en cotas altas. En el litoral, viento del oeste con intervalos fuertes, amainando por la mañana y rolando a sur y, al final, rolando y arreciando a viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes; en el interior, viento del sur y suroeste flojo arreciando por la tarde, con rachas muy fuertes.

PAÍS VASCO: nuboso al principio con lluvias y chubascos, cesando pronto y tendiendo a intervalos de nubes medias y altas; por la tarde aumentará a nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos generalizados. Cota de nieve entre los 1.200 y los 1.400 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en ascenso en el extremo sur y en descenso en el resto. Heladas débiles y dispersas en la mitad sur. Viento del suroeste y sur flojo, aunque más intenso y del oeste en el litoral al principio del día, arreciando por la tarde en toda la comunidad, a fuerte en el litoral, con rachas muy fuertes generalizadas.

CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso a cubierto con intervalos nubosos al mediodía. Precipitaciones débiles de madrugada en el este y Sistema Central; en el noroeste se iniciarán por la mañana extendiéndose al resto durante el día. Al final serán generalizadas y localmente fuertes o persistentes en el noroeste y en el oeste del Sistema Central. Cota de la nieve de 900 subiendo a 1.200 metros en el noroeste y de 1.200 en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el noroeste y en ascenso en el resto, y máximas en descenso. Heladas débiles generalizadas. Vientos del oeste al suroeste, aumentando al final del día, con intervalos de viento fuerte o muy fuerte, especialmente en zonas altas.

NAVARRA: nuboso al principio con lluvias y chubascos, menos probables e intensos en el sureste, cesando pronto y tendiendo a intervalos de nubes medias y altas; al final aumentará a nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos generalizados, aunque menos probables e intensos hacia el sureste. Cota de nieve entre los 1.000 y los 1.400 metros. Temperaturas mínimas en descenso ligero en Pirineos y sin cambios o en ascenso en el resto, más acusado en el sureste; máximas en descenso en la mitad nordeste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. Heladas, débiles en general, en Pirineos y cotas altas del noroeste. Viento del noroeste flojo que gira a componente oeste y a sureste y sur al final, cuando arrecia, con probables rachas muy fuertes en Pirineos, vertiente cantábrica y zonas altas del extremo noroeste.

LA RIOJA: nuboso o cubierto con precipitaciones. De madrugada serán débiles y ocasionales, y al final del día más generalizadas, con probabilidad de que sean persistentes en la Ibérica. Cota de la nieve de 900 a 1.300 metros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Heladas débiles en la Ibérica. Vientos del sur y suroeste, aumentando al final del día, cuando puede haber intervalos de viento fuerte o muy fuerte en la Ibérica.

ARAGÓN: predominio de cielos nubosos, con nubosidad más compacta en el norte. Se esperan precipitaciones en el Pirineo, especialmente de madrugada y serán probables en el resto. Cota de nieve bajando de 1.400 a 1.000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en descenso, salvo en zonas afectadas por niebla persistente el día anterior en donde subirán. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento de componente oeste flojo a moderado.

CATALUÑA: predominio de cielo nuboso en el Pirineo e intervalos nubosos en el resto. En el Pirineo de Lleida se esperan precipitaciones durante la primera mitad del día y no se descartan por la tarde. Cota de nieve bajando de 1.300 a 1.000 metros. En el nordeste no se descarta algún chubasco disperso por la tarde. Probables nieblas matinales en el interior, localmente engelantes. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y máximas en descenso, salvo en los litorales sur y central donde no variarán y en la Depresión Central de Lleida donde subirán. Heladas débiles en el Pirineo y puntos del interior. Viento de componente oeste flojo, con intervalos de moderado a partir del mediodía en la mitad sur e intervalos de sur moderado en cotas altas del Pirineos.

EXTREMADURA: nuboso o cubierto con precipitaciones débiles de madrugada en el este, y que volverán al noroeste al final del día. Probabilidad de que sean fuertes o persistentes en el Sistema Central. Cota de la nieve de 1.400 a 1.600 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas sin cambios en el norte y en descenso en el resto. Vientos del oeste girando al suroeste por la tarde y aumentando.

MADRID: predominio de cielos nubosos o cubiertos, sin descartar bancos de nieblas matinales en cotas altas de la Sierra. Precipitaciones, débiles en general, más frecuentes e intensas por la mañana y en la Sierra. Cota de nieve en descenso de 1.600 a 1.000 metros. Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas en descenso, más acusado en la Sierra. Heladas débiles en la Sierra. Vientos flojos del suroeste y oeste que aumentarán de intensidad durante la tarde y sin descartar rachas muy fuertes en cotas altas al final del día.

CASTILLA-LA MANCHA: predominio de cielos nubosos y cubiertos, sin descartar bancos de niebla matinales en zonas altas de sierras y parameras y, menos probables, en la Mancha. Precipitaciones débiles, menos probables en el extremo sureste, que serán menos frecuentes e intensas por la tarde. Cota de nieve en descenso de 1.600 a 1.200 metros. Temperaturas mínimas en aumento, menos acusado en el extremo oriental y que puede ser localmente notable en la mitad occidental. Temperaturas máximas en descenso. Heladas débiles en sierras y parameras de la mitad oriental. Vientos del suroeste y oeste que aumentarán a fuertes durante la tarde y con rachas muy fuertes en zonas altas.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielo con intervalos nubosos. No se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, preferentemente en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios importantes. Viento de componente oeste flojo con intervalos de moderado.

MURCIA: cielos con intervalos nubosos. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso en noroeste y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso en el noroeste, en ascenso en la mitad sureste de la región y sin cambios en el resto. Vientos de componente oeste, flojos en el interior, aumentando por la tarde.

BALEARES: cielo poco nuboso aumentando por la tarde a nuboso con probabilidad de alguna precipitación ocasional en Mallorca y Menorca, en general débil. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios. Vientos del oeste y suroeste.

ANDALUCÍA: cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que pueden ser localmente persistentes e ir acompañadas de tormentas en el entorno del Golfo de Cádiz, y poco probables en el extremo oriental, tendiendo por la tarde a disminuir la nubosidad y remitir la precipitación. Temperaturas mínimas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior; máximas en descenso en el noreste, en ligero ascenso en el en el litoral mediterráneo y pocos cambios en el resto. Vientos de componente oeste, fuertes en el litoral almeriense, y por la tarde en Melilla. Poniente en el Estrecho.

CANARIAS: poco nuboso o despejado con algún intervalo nuboso en el norte de las islas de mayor relieve. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del este, girando por la tarde a nordeste en las orientales.