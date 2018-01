La Comunidad asegura que actuó "con previsión" en el temporal de nieve

Madrid, 18 ene (EFE).- La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, ha asegurado hoy que la Comunidad de Madrid actuó "con previsión" en el temporal de nieve del fin de semana del 6 y 7 de enero y ha destacado que "ni una sola carretera" competencia del Gobierno regional "ha estado cerrada".

Así lo ha dicho en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta al diputado de Podemos Alberto Oliver, que le ha preguntado cómo evalúa el plan de vialidad invernal en la Comunidad.

"Lamentamos la situación que se produjo en la AP6 (...) pero hicimos lo que teníamos que hacer, actuar con previsión, con rigor, con responsabilidad", ha sostenido en referencia al colapso que sufrió del 6 al 7 de enero esta autovía, que circula entre Ávila, Segovia y Madrid.

La consejera ha destacado que durante el temporal de nieve del fin de semana del 6 y 7 de enero "ni una sola carretera" competencia de la Comunidad de Madrid "ha estado cerrada".

"Se han tenido que utilizar cadenas, la Guardia Civil ha tenido que cortar tramos pero nunca ha sido por falta de previsión", ha insistido.

Además, ha comentado que la Comunidad de Madrid tiene las máquinas y el personal necesario para hacer frente a este tipo de inclemencias.

El diputado de Podemos Alberto Oliver, en cambio, ha acusado a la Comunidad de no renovar el materia, de no "invertir en mejoras" y de no contratar efectivos "desde hace al menos 10 años".

Además, le ha reprochado que la Comunidad de Madrid pague 46 millones de euros por 36 camiones quitanieves en las carreteras que han sido privatizadas, "cuatro veces mas de lo que nos cuesta la gestión pública", con una inversión de unos 2,5 millones año para ocho vehículos de estas características.

"Acabarán privatizando toda la Comunidad de Madrid", ha lamentado.

Previamente, el diputado socialista Diego Cruz Torrijos ha preguntado por esta cuestión al portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.

El diputado socialista ha denunciado las "carencias de personal" del Centro de Emergencias del 112 para hacer frente a estas situaciones y evitar las colas de llamadas durante el primer fin de semana de enero.

Garrido ha respondido que la carga de trabajo de los operadores del 112 esos días fue "menor que la media habitual", ya que atendieron una media de 105 llamadas por turno.

En concreto, en el turno de mañana ha dicho que la media fue de 122 llamadas cuando la media anual es de 116, en el de tarde 129 llamadas frente a 143 de media anual y en el de noche 65 frente a 83.

"Con el personal disponible se solventó el episodio sin problemas destacables de cargas de trabajo", ha sostenido.

En otra pregunta sobre el plan de inclemencias invernales formulada por la diputada del PP María Eugenia Carballedo, Garrido ha defendido que la Comunidad está preparada para prevenir y actuar en emergencias por bajas temperaturas "en todo momento".

Sobre el temporal del fin de semana de Reyes, ha recordado que durante esos días y el lunes posterior trabajaron en las carreteras madrileñas un total de 44 quitanieves y 236 efectivos, a la vez que se esparcieron 1.595 toneladas de sal y más de 136.000 litros de salmuera.

"Este dispositivo permitió asegurar en todo momento la movilidad en todo el territorio de la región, la información a la población y la prevención y atención de situaciones de riesgo", ha declarado.