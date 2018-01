El PP y Cs piden a Carmena medidas contra la polución que eviten el protocolo

Madrid, 30 ene (EFE).- El PP y Ciudadanos han pedido hoy al equipo de gobierno de Manuela Carmena que adopte medidas contra la polución que sean previas y eviten la aplicación del protocolo, cuyo cambio ambos grupos han dicho que tendrán que estudiar.

"Lo que tendremos que cambiar son las medidas para evitar que se produzca ese protocolo, lo que no se puede actuar es a posteriori", ha dicho el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en declaraciones a los periodistas.

El Ayuntamiento de Madrid ha propuesto prohibir la circulación en toda la ciudad a los vehículos sin distintivo ambiental durante el episodio tres del protocolo de contaminación, donde ahora la prohibición se hace en función de las matrículas (par o impar) y solo en el interior de la M-30.

Martínez-Almeida ha considerado que las medidas de Manuela Carmena "se han revelado como un auténtico fracaso".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha pedido examinar más detenidamente la propuesta antes de pronunciarse pero ha dicho que "si hay que tomar medidas drásticas" ante los casos de alta polución habrá que hacerlo. "No podemos ser negacionistas", ha dicho.

No obstante, ha reprochado a Ahora Madrid que no haya adoptado "ninguna solución a largo plazo" porque no ha puesto en marcha ni aparcamientos disuasorios ni tampoco "un solo punto de recarga" para vehículos eléctricos.

"Lo único que hay son prohibiciones a los ciudadanos. Van a tener que dar más zanahorias y menos palos", ha pedido.