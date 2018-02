"España lo tiene muy fácil para abandonar el carbón", advierte un experto

Madrid, 2 feb (EFE).- Lord Deben, presidente del Comité de Cambio Climático del Reino Unido y miembro de la Cámara de los Lores por el Partido Conservador, asegura que "España lo tiene fácil para abandonar el carbón", algo que el Gobierno debe afrontar "con seriedad, urgencia, y generosidad económica con los mineros".

El impulsor de la primera ley de cambio climático y transición energética del mundo, aprobada en Reino Unido en 2008, y presidente del comité independiente expertos que controla el cumplimiento de la misma ha concedido una entrevista a Efe coincidiendo con su visita a Madrid para asesorar a las partes implicadas en la regulación que elabora el Ejecutivo en esta materia.

Lord Deben ha ocupado todo tipo de cargos de responsabilidad en su país en las últimas cuatro décadas, desde presidente del partido conservador, a ministro de Medio Ambiente o jefe del Tesoro, y es un gran conocedor de la regulación climática y de la situación de España.

Desde ese conocimiento, ha aconsejado a las decenas de portavoces políticos y de la sociedad con los que se ha reunido en los dos últimos días, que la ley española "sea fruto de un pacto social y de Estado", ya que sólo así se logrará una norma que cuente con la "estabilidad y la sostenibilidad" que necesitan estas políticas a largo plazo.

Lord Deben explica que ese fue el caso de la norma británica, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, sindicatos, patronales y otras organizaciones sociales, y que ha sido una referencia para la elaboración de leyes en doce países, entre ellos, Francia, Suecia, México o Austria.

La ley británica cuenta con un órgano independiente, denominado Comité de Cambio Climático encargado de elaborar presupuestos de carbono quinquenales vinculantes, que dicen al Gobierno británico cuánto se puede emitir en cada periodo para alcanzar el objetivo que la norma fija a largo plazo: un país descarbonizado en 2050 (lo que implica una reducción de gases del 80 % respecto a 1990).

Una vez dado ese presupuesto vinculante, el Ejecutivo británico debe desarrollar un plan para cumplirlo.

El comité es paritario y está compuesto por 8 miembros, seis científicos climáticos y dos economistas, y un presidente (en este momento Lord Deben) nombrados a su vez por un grupo de expertos independiente, de manera que sus decisiones puedan ser "creíbles".

El comité, explica Lord Deben, tiene total acceso a todos los datos relacionados con la acción climática tanto del Gobierno como de la sociedad y cada mes de junio elabora un informe anual de cumplimiento que permitiría a cualquier ciudadano británico denunciar a su Gobierno en caso de que no esté haciendo lo pactado, explica.

El hecho de contar con una hoja de ruta hacia la descarbonización como política de Estado hizo que las medidas de reducción de emisiones no se vieran afectadas por los brutales recortes de la crisis o que no queden a merced de decisiones arbitrarias del Gobierno de turno, sostiene Lord Deben.

Por eso, una de sus principales recomendaciones para España ha sido "que partidos y organizaciones se centren más en acordar un sistema de gobernanza a largo plazo que institucionalice la lucha contra el calentamiento, y que se cree un comité como el de Reino Unido".

Lord Deben subraya que España "cuenta con científicos brillantes y escuelas de negocios muy prestigiosas" de las que puedan salir expertos para ese comité.

"En mis conversaciones con el Gobierno he apreciado que quieren poner todo tipo de objetivos sectoriales a corto plazo, y creo que es un error, los representantes de los sectores (agricultura, energía o transporte) se ponen nerviosos cuando le hablas de cifras a pocos años y hay que negociar con ellos a la baja. Esa no es una buena estrategia", detalla.

"Creo que es más sencillo poner objetivos a largo plazo e ir elaborando presupuestos de carbono para ir alcanzándolos", añade.

Firme defensor del libre mercado y del crecimiento económico sin emisiones, Lord Deben es muy crítico con la estrategia de apoyo al carbón en España.

"No tiene sentido apoyar algo que no va a ninguna parte, no es honesto con los mineros ni con la sociedad. Todo el mundo sabe que el carbón en España no es económicamente viable, ni competitivo y genera emisiones. El Gobierno tiene que asumir que debe apoyar a los apenas 2.000 mineros que quedan el resto de su vida, y fijar ya una fecha para abandonar el carbón", concluye.

En el caso de Reino Unido, 2025 es el año en el que el carbón habrá desaparecido de su mix energético.