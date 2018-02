"No a la caza con galgos y otras razas", lema en 31 manifestaciones en España

Madrid, 4 feb (EFE).- "No a la caza con galgos y otras razas" es el lema con el que hoy han sido convocadas manifestaciones en 31 ciudades españolas y 8 europeas, con el fin de concienciar a la población de la necesidad de terminar con la caza en general y el sacrificio de los perros que se utilizan para esta actividad.

La Plataforma NAC (No a la caza con galgos y otras razas) ha sido la organizadora de estas manifestaciones, y su tesorero, Rafa Hernández, explicó que "la prioridad de la labor de esta organización es dar a conocer lo que supone la caza en general y en especial con galgos, lo que supone la doble crueldad de utilizar a estos animales para matar a otras especies".

NAC organiza por noveno año consecutivo manifestaciones para reivindicar un cambio legislativo que prohíba la caza como actividad legal en España, y se celebra en el mes de febrero porque este mes marca el final de la temporada de caza, y es cuando se intensifica el abandono y matanza de galgos, podencos y otras razas de perros.

"La muestra de que los cazadores se deshacen de los galgos u otros perros es que es imposible encontrar uno de ellos en edad avanzada en manos de los cazadores, porque tienen una vida muy corta y, a partir de los 4 o 5 años, se considera que ya no sirven para la actividad para la que han sido criados", subrayó Hernández.

Para el miembro de NAC, "tras este periodo se los quitan de en medio, los abandonan, los dejan en protectoras o, lo que es peor, se deshacen de ellos por la vía clásica: llevándolos al olivo para ahorcarlos".

Como prioridad, NAC reclama la eliminación de la caza con perros por el maltrato que conlleva (perros abandonados o asesinados, si no sirven para cazar, cuando ya no son útiles, perras usadas incontroladamente para criar, crueles entrenamientos y condiciones de vida, etc.). La Plataforma exige también "la aprobación de una ley estatal de protección animal que cumpla sin trabas su cometido".

Son las protectoras y asociaciones para la defensa del animal los que, por medio de las adopciones, intentan paliar en la medida de lo posible este problema, pero "aunque se vean ahora más galgos por la calle incluidos en una familia, siempre van a ser muchísimos más los que han tenido otra suerte y han sido condenados a muerte", aseguró Hernández.

La Plataforma NAC no es una protectora, "nuestra labor -dijo- es concienciar a la población, no solo de la situación dramática de los galgos sino de la caza en su conjunto".

"La caza, al contrario de lo que argumentan los cazadores (que sirve para equilibrar el ecosistema), lo que fomenta es la desaparición de los depredadores naturales, con lo que rompe el equilibrio de la naturaleza y destruye el hábitat natural, a lo que se suma el envenenamiento de zorros y águilas, con la teoría de que existe superpoblación, que no es tal", sostuvo.

Pero no solo es el galgo el animal que es sacrificado para este fin que es la caza sino que hay otras muchas razas, como los podencos, que corren la misma suerte. "El galgo, en realidad, es la cabecera y posiblemente sean los que más sufren, pero también es un símbolo del sufrimiento de los animales en la caza y una forma de expresarlo y comunicarlo", concluyó Rafa Hernández.