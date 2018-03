Viento muy fuerte mañana en mitad oriental, islas y litoral norte con oleaje

Madrid, 11 mar (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, lunes, rachas muy fuertes en la mitad oriental, especialmente en zonas de Castilla-La Mancha y la comunidad Valenciana, y viento también intenso con riesgo de fenómenos costeros en el litoral vasco, y en el gallego en la zona occidental.

En Castilla La Mancha, en zonas como Albacete se esperan vientos mañana de hasta 90 kilómetros por hora, y también en la comunidad valenciana.

En Galicia las lluvias y chubascos pueden ser localmente fuertes durante la primera mitad del día, mientras que en Cantabria se prevén rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el tercio oriental y también en el País Vasco en la mitad norte.

Las temperaturas tienden a bajar en la mitad norte salvo en zonas de Galicia como Orense e interior de Lugo con máximas en ligero ascenso. En el resto, en general temperaturas máximas con pocos cambios o ligeramente en ascenso. En Canarias, sin cambios o en ligero descenso, sobre todo en las islas más orientales.

Predicción por comunidades autónomas:

GALICIA: cubierto. Lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes durante la primera mitad del día. Cota de nieve por encima de 1.200 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso en Orense e interior de Lugo y con pocos cambios en el resto. Viento del oeste localmente fuerte en el litoral rolando a suroeste por la tarde.

ASTURIAS: cubierto. Lluvias y chubascos que serán dispersos a partir de la tarde. Cota de nieve por encima de 1.200 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso en el litoral oriental y con pocos cambios en el resto. Viento de oeste localmente fuerte en el litoral, rolando a sur y suroeste por la tarde.

CANTABRIA: predominio de cielos nubosos con precipitaciones generalizadas, más probables en el litoral y menos frecuentes por la tarde. Cota de nieve en torno a 1.200-1.300 metros. Temperaturas en descenso, menos acusado en las máximas del interior. Las temperaturas mínimas se esperan al final del día. Heladas débiles en cotas altas de la Cordillera. En el litoral, vientos del oeste. En el interior, vientos del oeste y suroeste, flojos en general. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el tercio oriental.

PAÍS VASCO: predominio de cielos nubosos con precipitaciones débiles, más probables en la mitad norte y menos frecuentes por la tarde. Temperaturas en descenso, menos acusado en las máximas de la mitad sur. Las temperaturas mínimas se esperan al final del día. En el litoral, vientos del oeste. En el interior, vientos flojos del oeste y suroeste. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en la mitad norte.

CASTILLA Y LEÓN: nuboso o cubierto, con precipitaciones, en general débiles, en zonas de montaña, sin descartarlas en el resto, tenderán a desaparecer por la tarde, por la noche de nuevo aumentará la probabilidad de precipitaciones por el oeste. Cota de nieve de 1.000 a 1.400 metros. Temperaturas sin grandes cambios. Vientos del suroeste, con rachas fuertes, sobre todo en zonas altas, amainarán durante la tarde.

NAVARRA: cielos nuboso en el norte y con intervalos nubosos de nubes medias y altas en el resto. Lluvias débiles y chubascos, más intensos en Pirineos y menos probables, frecuentes e intensos cuanto más al sur. Cota de nieve entre 1.300 y 1.500 metros. Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas en descenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto. las temperaturas mínimas se esperan al final del día en el extremo norte. Heladas débiles en cotas altas de Pirineos. Vientos flojos predominando la componente oeste con rachas muy fuertes en la vertiente cantábrica y en zonas altas del tercio norte.

LA RIOJA: nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles en la Ibérica en la primera mitad del día, sin descartarlas en el valle. Cota de la nieve de 1.100 a 1.500 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Vientos de componente oeste, con rachas fuertes.

ARAGÓN: En el Pirineo, cielo cubierto con precipitaciones, tendiendo a remitir al final del día. En el extremo oeste de la Ibérica, cielo nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles en la primera mitad del día. En el resto, cielo nuboso. Cota de nieve en torno a 1.200 metros. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste flojo a moderado, con rachas muy fuertes en la Ibérica.

CATALUÑA: En el Pirineo y cuadrante nordeste, cielo nuboso con precipitaciones débiles en general, más probables por la tarde. Cota de nieve en torno a 1.200 metros. En el resto, intervalos nubosos, predominando el poco nuboso. Temperaturas en mínimas en descenso en el norte y cuadrante nordeste y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios, salvo en el nordeste que descienden. Viento de componente oeste flojo a moderado, con rachas muy fuertes en Tarragona.

EXTREMADURA: nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles dispersas de madrugada, preferentemente el Sistema Central, aumentando de nuevo por la noche la probabilidad de precipitaciones por el sur. Cota de nieve de 1.100 a 1.500 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Vientos del suroeste al sur.

MADRID: nuboso o cubierto sin descartar brumas matinales. Precipitaciones débiles en la Sierra, sin descartar las de forma ocasional y dispersa en el resto de la Comunidad. Cota de nieve entre 1.200-1.400 metros subiendo hasta 1.400-1.600 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento. Heladas débiles en cumbres del Sistema Central. Viento del suroeste disminuyendo a flojo durante la tarde, con alguna racha muy fuerte la primera mitad del día en cumbres de la Sierra.

CASTILLA-LA MANCHA: nuboso o cubierto, excepto en el sur de Albacete donde habrá intervalos nubosos, disminuyendo por la tarde a intervalos nubosos en el tercio oriental. No se descartan brumas matinales. Precipitaciones débiles durante la primera mitad del día en zonas de montaña, de nieve por encima 1.200-1600 metros, subiendo la cota por la tarde hasta 1.600-2.000 metros. No se descarta que de forma ocasional y aislada se produzcan lluvias débiles y chubascos en el resto de la comunidad, excepto en el sureste donde no se esperan. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en aumento en la mitad oriental y con cambios ligeros en Toledo y Ciudad Real. Heladas débiles en zonas altas del sistema Ibérico y central. Viento del suroeste y oeste con rachas muy fuertes en Albacete y en el oeste de Cuenca, disminuyendo a flojo por la tarde.

COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos predominando el cielo poco nuboso en el sur. No se descarta algún chubasco en el interior de la mitad norte. Cota de nieve en torno a 1.300 metros. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste moderado con rachas fuertes o muy fuertes sobre todo en el interior.

MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, aumentando a nubosos durante la tarde. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos de componente oeste, con intervalos de fuertes en el Campo de Cartagena y cotas altas, disminuyendo por la mañana, con rachas muy fuertes en cotas altas.

BALEARES: predominio de cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias o altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos del oeste, fuertes hasta la tarde, con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora hasta el mediodía.

ANDALUCÍA: cielos nubosos sin descartar precipitaciones a primeras horas en el interior oriental, más probables en las sierras, en forma de nieve en cotas superiores a 1.200 metros. Por la tarde aumento de la nubosidad por el oeste, con probabilidad de precipitaciones en la mitad occidental. Brumas e intervalos de nubes bajas matinales en el interior oriental. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las mínimas en el valle del Guadalquivir. Vientos de componente oeste, fuertes en el litoral mediterráneo oriental, con rachas muy fuertes en cotas altas del interior oriental a primeras horas. Poniente en el Estrecho.

CANARIAS: intervalos nubosos de madrugada en el norte de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, tendiendo a abrirse claros después. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, sobre todo en las islas más orientales. Viento flojo del nordeste, más intenso en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve. Brisas en costas suroeste.