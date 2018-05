Montes de Froxán y Covelo, reconocidos por la ONU por su aportación medioambiental

Madrid, 1 may (EFE).- Las localidades gallegas de Froxán y Santiago de Covelo han sido distinguidas con el registro ICCA -territorios y áreas conservadas por comunidades locales- del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente.

Se han convertido así en las primeras poblaciones en España y terceras en Europa que entran en esta consideración, por su aportación a la naturaleza y a su población.

Los montes de Froxán, dependientes del Concello coruñés de Lousame, y los de Santiago de Covelo, pertenecientes al pontevedrés de Covelo, han obtenido esta distinción internacional por la que se reconocen aquellos espacios naturales que sean gestionados, recuperados o rehabilitados con eficacia por comunidades locales o indígenas.

Así lo ha explicado a Efe el biólogo Sergio Couto, integrante de "Iniciativa Comunales", el ente que cumple la función de enlace con la ONU en España y se encarga de facilitar los procesos de evaluación de las candidaturas al ICCA.

"Básicamente la distinción de las poblaciones que gestiona Naciones Unidas para entrar dentro del concepto de ICCA es el reconocimiento de ciertos territorios comunales y la idea básica es que se trata de áreas conservadas por los pueblos locales, en el caso de España, o comunidades indígenas en otros países".

Un movimiento formado por 26 federaciones y asociaciones que agrupan los usos comunales más importantes de España (montes vecinales, de socios, cofradías de pesca y marisqueo, trashumantes, sociedades de riego, caza y pastos, entre otras), con el apoyo de ONG e instituciones científicas han iniciado el camino para proteger y potenciar la gestión colectiva de varios millones de hectáreas de enorme valor económico, social y ambiental.

Para entrar dentro de esta clasificación se han de reunir tres características: la primera es que haya una comunidad vinculada a un territorio, que tenga un vínculo claro y que esté bien definida históricamente.

La segunda es que tenga un sistema de gobernanza propio por el que se tomen las decisiones, se establezcan las reglas y se decida cómo se han de cumplir.

Y la tercera característica es que ese sistema de gobernanza que realiza la gestión beneficie a la conservación del territorio, los valores naturales del patrimonio natural y cultural. "Suele pasar en muchos casos que hay que considerar el balance de los beneficios que ofrece esa comunidad en cuanto a la conservación de los paisajes, la naturaleza y los recursos naturales", ha explicado Couto.

El criterio de ICCA en el caso de estas dos poblaciones gallegas se basa en sus montes comunitarios, que hay una comunidad activa vinculada a un territorio y que luchan juntos contra ciertas amenazas como son las especies invasoras, incendios, además de que también protegen su patrimonio natural que incluye el patrimonio cultural.

"También a la conservación -continuó el biólogo- que no se refiere a la función de no usar, sino de conservar, procurando la restauración de ecosistemas degradados, los usos sostenibles y cuidar que los recursos no solo se mantengan sino que se mejoren para las generaciones posteriores y eso incluye la ganadería, la caza, el uso forestal o el turístico".

El representante y presidente de la comunidad en Santiago de Covelo, Alexandre Cendón, ha explicado a Efe que se trata de "un monte vecinal de propiedad comunitaria o comunal que mantiene una gestión que hacemos del monte desde un punto de vista ecológico y sostenible que cuenta con tres factores que son los factores económico, social y ambiental y que se conjugan de tal manera que no permanezca uno más que otro".

Cendón, profesor de Secundaria y agricultor de la parroquia de Santiago de Covelo, ha indicado que "damos importancia al monte desde un punto de vista vital, cuidando y ayudando a la regeneración del bosque autóctono y la fauna que posee en su interior y otro tipo de hábitats y ecosistemas que están presentes, como el matorral y también hábitats de turberas que son las que riegan los caudales de los ríos".