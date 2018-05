Bruselas decide no llevar a España ante el TJUE por la calidad del aire

Bruselas, 17 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció hoy que no llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por exceder los límites de contaminación del aire dado que el país ha previsto o puesto en marcha medidas para atajar el problema que le parecen apropiadas.

"Las medidas puestas en marcha o planeadas parecen ser las adecuadas para hacer frente a las carencias detectadas si se implementan completa e inmediatamente. La CE continuará revisando de cerca las medidas y compromisos adoptados", dijo en una rueda de prensa el comisario de medio Ambiente, Karmenu Vella.

El Ejecutivo comunitario tampoco llevará a los tribunales a Eslovaquia y República Checa por haber adoptado medidas, pero sí remitirá los casos de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Hungría y Rumanía, por no haber adoptado medidas "creíbles, eficaces y oportunas" para abordar el problema.

La Comisión abrió procedimientos de infracción contra estos nueve Estados miembros por exceder los límites de contaminación del aire por partículas finas (PM10) y por dióxido de nitrógeno (NO2) y en febrero del año pasado les informó de que si no tomaban medidas les llevaría ante la justicia.

En el caso de España, el ultimátum de la CE se refiere a los excesos de dióxido de nitrógeno registrados en Madrid, Barcelona y el área del Llobregat (Cataluña), que exceden los niveles máximos de la normativa comunitaria vigente desde 2008.

Representantes españoles y de los otros ocho Estados advertidos por exceder los niveles de contaminación se reunieron en enero pasado en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente, quien les advirtió que sólo podrían evitar que el caso acabase en los tribunales proponiendo medidas "suficientes" y sin retraso.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, quien representó a España en la reunión trasladó a la Comisión que no se trata de un "problema generalizado" sino localizado en cinco puntos concretos: Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Andalucía) por partículas finas y el municipio de Madrid, Barcelona y su conurbación por dióxido de nitrógeno.

Las medidas propuestas desde entonces por el Gobierno satisfacen al Ejecutivo comunitario que considera que España, así como República Checa y Eslovaquia, le dieron "garantías de que los excesos (de contaminación) podían reducirse en un periodo razonable de tiempo".

No obstante, Bruselas incide en que seguirá vigilando el cumplimiento de los compromisos por parte de los tres que de momento se han librado, "incluso más" que a los seis Estados contra quienes ha emprendido acciones legales.

"No les estamos llevando (ante el tribunal), no les estamos dando una infracción, pero esto no significa que los tres Estados miembros se vayan de rositas", afirmó Vella.

El comisario explicó que tras la reunión mantenida en enero la Comisión ha obtenido respuestas "exitosas" por parte de los países, también por parte de los seis Estados expedientados: "no estamos diciendo que no han hecho nada, estamos diciendo que no han hecho lo suficiente", dijo.

La contaminación del aire provoca que cada año mueran prematuramente en la UE 400.000 personas por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire, según los cálculos de Bruselas.