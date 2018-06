La Comunidad inicia una campaña para reducir el uso de productos de plástico

Manzanares el Real, 6 jun (EFE).- La Comunidad de Madrid ha iniciado la campaña 'Cuando vayas al campo, no lleves plásticos', con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, cuyo objetivo es que los madrileños se conciencien sobre cuestiones medioambientales y no lleven productos de usar y tirar en sus salidas al campo.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, ha presentado hoy esta campaña en una visita al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, según la Comunidad de Madrid, el segundo más visitado de España, con más de 2,4 millones de visitas al año.

La campaña forma parte de una iniciativa que ha sido impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la que se están sumando desde particulares hasta Gobiernos, pequeñas y grandes empresas, escuelas y organizaciones no gubernamentales.

El objetivo, ha añadido el consejero, es llevar a cabo diversos actos que se conviertan en un movimiento mundial para combatir la contaminación del plástico.

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado esta infografía con el título 'Cuando vayas al campo, no lleves plásticos', apoyado en las etiquetas 'Sin contaminación', 'Rechaza lo que no puedas reutilizar' y 'No lleves plásticos al campo', segúndestaca la Comunidad en un comunicado.

Izquierdo ha explicado que se trata de un eslogan "muy acorde" a la línea del Ejecutivo regional, que ha puesto en marcha la campaña de Economía Circular Madrid '7R', dirigida a avanzar en el "Objetivo Vertido 0".

El consejero también ha recordado que la Comunidad de Madrid ha lanzado una nueva estrategia de gestión de residuos que está dotada con 360 millones de euros y que se mantendrá hasta 2024, por la que se cofinanciará, junto con los ayuntamientos, el 50 por ciento de la ejecución de las obras para renovar plantas de gestión de residuos.