Entidades ecologistas organizan una batida para recoger un millón de colillas en Barcelona

Barcelona, 7 jul (EFE).- El movimiento 'No más colillas' y diversas entidades ecologistas han reunido hoy a decenas de voluntarios con el objetivo de recoger un millón de colillas en Barcelona, además de denunciar el daño que representan estos residuos para el medio ambiente.

La batida de limpieza tiene lugar durante todo el día de hoy en el Espigón del Gas, donde los voluntarios participan en la iniciativa denominada "La mayor recogida de colillas de la historia". Hasta las 14:00 horas de hoy, el balance era de más de 180.000 colillas recogidas.

Según ha explicado la entidad, en Barcelona se tiran al suelo más de 500.000 colillas cada día, convirtiéndose así en el tipo de basura más importante, ya que representa el 33,3 % de la basura que genera la ciudad.

Las colillas son un material especialmente tóxico y tardan entre dos y diez años en degradarse y, debido que el viento y la lluvia las transportan a ríos, lagos y mares, contaminan la calidad del agua y de muchas formas de vida acuáticas.

Una sola colilla puede llegar a contaminar hasta 50 litros de agua dulce y diez de agua salada.

El evento busca conseguir un récord mundial recogiendo un millón de colillas y hacer una "gran montaña de la vergüenza", construida únicamente con estos residuos.

"El objetivo de esta campaña no es ir tras el fumador, sino que todos demos ejemplo como ciudadanos", ha afirmado un portavoz de 'No más colillas', que ha añadido que se necesitan más medidas para "acabar con esta situación", ya que ha sostenido que únicamente sancionar "no es efectivo".

Por su parte, el comisionado de Ecología del Ayuntamiento de Barcelona, Frederic Ximeno, ha participado esta mañana en la iniciativa con el fin de sensibilizar del grave impacto que provocan estos residuos en el ecosistema de la ciudad.