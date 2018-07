La Generalitat actualizará la normativa medioambiental pero pide complicidad

Barcelona, 16 jul (EFE).- El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha anunciado hoy que la Generalitat actualizará la normativa medioambiental con dos nuevas leyes, la modificación de otras tres y la aprobación de quince decretos, y ha pedido "complicidad" a la oposición "por el bien del país".

En la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Calvet ha destacado que es necesario "poner al día" una normativa que en algunos casos tiene hasta 25 años, por lo que "hay mucho trabajo por hacer", y ha hecho un llamamiento a los actores a la "concertación".

Una de las tres leyes nuevas es la Ley de patrimonio natural y biodiversidad, cuya predecesora data de 1985, una legislación "estructural y necesaria" para la que Calvet ha pedido "un debate muy técnico sin gesticulaciones políticas".

La Ley de creación de la Agencia del Patrimonio Natural y Biodiversidad, cuya tramitación empezó la legislatura pasada con los votos de Junts pel Sí, Catalunya sí que es pot y PSC, permitirá el despliegue del nuevo ente, que según el conseller facilitará "tener fondos de financiación propios para combatir la infrafinanciación".

La tercera nueva ley regulará el uso de animales para la experimentación y otras finalidades científicas, adaptando así el ordenamiento catalán a la Directiva europea correspondiente.

Las leyes que modificarán son la Ley de evaluación ambiental de planes y programas y la de protección de los animales domésticos, que "ha envejecido y necesita modificaciones para evitar incertidumbres", según ha afirmado Calvet.

Entre la quincena de decretos que la Generalitat quiere impulsar, Calvet ha destacado los que servirán para desplegar el Fondo del Patrimonio Natural, para crear el Registro de acuerdos de custodia del territorio y para la creación de la marca "Parcs" para promocionar productos generados en los espacios naturales.

Calvet ha anunciado que mañana el Consell Executiu aprobará la Estrategia de patrimonio natural y biodiversidad, "el principal hito del gobierno anterior en medio ambiente", e iniciarán el despliegue de las 85 líneas de actuación que contiene.

"No podemos perder más naturaleza, hay que crear nueva, construirla, y recuperar la funcionalidad de los ecosistemas", ha subrayado Calvet, que ha lamentado la infrafinanciación que han recibido las políticas de este departamento históricamente por no considerarse una prioridad.

El conseller ha apuntado la posibilidad de impulsar una ley de fiscalidad e incentivos ambientales, aunque por el momento ha asegurado que sacarán adelante el impuesto para grabar las emisiones de dióxido de carbono.

Calvet ha hecho un apunte respecto a los parques naturales, y ha informado de que no crearán nuevos espacios porque "no sería responsable" mientras no aseguren una mejor gestión de los actuales.

El conseller ha criticado la impugnación de la Ley contra el cambio climático por parte del PP ante el Tribunal Constitucional (TC), cuya suspensión duró cinco meses y luego se levantó, y lo ha tachado de afán de "negación de realidades que no sean la centralista".

"No esperaremos", ha sentenciado Calvet, por lo que ha anunciado que están trabajando en la creación de un fondo climático, la instauración del impuesto sobre las emisiones de los vehículos, la creación de una mesa de expertos en el cambio climático y la modificación de la movilidad en transporte privado.

En referencia a la gestión de residuos, Calvet ha manifestado la voluntad de convertirlos en "recursos", potenciando su reutilización y acentuando el papel de la economía circular: "No nos podemos permitir el modelo lineal".

Para conseguirlo, ha anunciado que impulsará una nueva ley de residuos para cumplir con los objetivos europeos de recogida selectiva y crearán una comisión sobre los envases de plástico donde tratarán la gestión de los que son de un solo uso.