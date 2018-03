Detenido en París el presunto etarra Iker Esparza

25/05/2009 - 18:42

PARÍS (Reuters) - La policía francesa ha detenido en París al presunto miembro de ETA Iker Esparza, que iba armado y portaba varios documentos de identidad falsos, según fuentes policiales francesas y fuentes de la lucha antiterrorista en España.

El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró importante la detención de Esparza, de unos 30 años.

"No era desconocido para las Fuerzas de Seguridad españolas, no se trata de un etarra irrelevante, no se trata de una persona que carezca de ersponsabilidad dentro de la organización", manifestó.

Durante su detención, poco después de las 4 de la madrugada, arrojó una pistola que llevaba encima y gritó "ETA".

Los cartuchos que llevaba correspondían al arma y también se le incautaron una veintena de documentos de identidad, con nombres diferentes.

Los agentes habían seguido su vehículo después de que éste no se detuviera en un control policial en Boulogne- Billancourt, precisaron.

El detenido ha pasado a disposición judicial.