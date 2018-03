Netanyahu desafía a EEUU por los asentamientos en Jerusalén Este

19/07/2009 - 13:46

Por Jeffrey Heller

JERUSALÉN (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al decir que no obedecería órdenes sobre los asentamientos israelíes en Jerusalen Este, rechazó el domingo una demanda de Estados Unidos para que detenga los planes de construir más casas de colonos judíos en la zona.

La nueva fricción con Washington sobre el proyecto para construir 20 apartamentos en una parte de Jerusalén capturada por Israel en la guerra de los Seis Días podría producir la grieta más seria en las relaciones de los dos aliados en una década.

Responsables israelíes dijeron que el Departamento de Estado convocó a Michael Oren, embajador israelí en Washington, y le dijo que los planes de construcción aprobados este mes por el Ayuntamiento israelí de Jerusalén deberían suspenderse.

"No podemos aceptar la idea de que los judíos no tienen el derecho a vivir y construir (casas) en cualquier lugar de Jerusalén", indicó Netanyahu, denominando a la capital Jerusalén unificada, algo que no está reconocido internacionalmente.

"Sólo puedo imaginar lo que sucedería si alguien sugiriera que los judíos no pueden vivir en ciertos barrios de Nueva York, Londres, París o Roma. Eso ciertamente desataría una gran indignación internacional", dijo a periodistas en la reunión semanal de su gabinete. "No podemos aceptar este edicto en Jerusalén".

Netanyahu y el presidente Barack Obama ya discrepan sobre el llamamiento del líder norteamericano a que Israel congele los asentamientos judíos en territorio ocupado, donde los palestinos quieren establecer un estado.

El enviado de Obama para Oriente Próximo, George Mitchell, que debe regresar pronto a la región, y el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, han estado tratando de alcanzar un acuerdo sobre los asentamientos que incluya los primeros pasos para que los países árabes normalicen sus relaciones con Israel.

Pero las restricciones a los asentamientos judíos en Jerusalén podría crear fuertes tensiones en la coalición de Netanyahu, en el que el futuro de la ciudad santa es un asunto conflictivo para sus socios religiosos y ultranacionalistas.

Respondiendo a los comentarios de Netanyahu, el jefe negociador de los palestinos, Saeb Erakat, dijo que el líder israelí tenía que darse cuenta que "los asentamientos y la paz son dos paralelos que no se juntan".

HOTEL ABANDONADO

Israel se anexionó Jerusalén Este y declaró que toda la ciudad era su capital tras la guerra de los Seis Días en 1967. Los palestinos dicen que los asentamientos judíos en territorio ocupado podrían negarles un estado viable.

El proyecto inmobiliario forma parte de un complejo en el vecindario Sheij Jarrah donde ahora se levanta el abandonado Hotel Shepherd. Fue comprado en 1985 por un millonario estadounidense judío que ha estado financiando la construcción de viviendas judías en Jerusalén Este.

El Ayuntamiento israelí de Jerusalén dijo que el comité de planificación, actuando con "total transparencia", dio su aprobación de 20 apartamentos y prometió preservar la "estructura histórica" en el lugar.

Los palestinos han cuestionado la legalidad de la adquisición, diciendo que el complejo había pertenecido a un ex gran muftí, el principal clérigo islámico en Jerusalén Haj Amin al-Husseini. Se exilió en 1937 y falleció en 1974.

Israel lo calificó de "propiedad en ausencia" tras la guerra del 67.