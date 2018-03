La Casa Blanca descarta un boicot a la ceremonia de los Juegos

13/04/2008 - 17:13

WASHINGTON/DAR ES SALAAM (Reuters) - El boicot por parte de los dirigentes mundiales de las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Pekín por la actuación de China en Tíbet sería una evasión de responsabilidad y menos efectiva que la diplomacia discreta, dijo el domingo el asesor nacional de seguridad del Gobierno estadounidense.

Sus declaraciones se producen cuando la antorcha olímpica continuó con su recorrido por el mundo y pasó por la capital comercial deTanzania sin los problemas que la habían afectado en etapas anteriores.

"Creo que desgraciadamente muchos países dicen 'bueno, si decimos que no vamos a ir a la ceremonia de inauguración, ya hemosintervenido sobre Tíbet', eso es evadirse de un problema", declaró Stephen Hadley en el programa "Fox News on Sunday".

"Si otros países están preocupados por Tíbet deberían hacer lo que estamos haciendo, a través de una diplomacia discreta", agregó.

"Presionarían a las autoridades chinas, discretamente, para reunirse con representantes del (líder espiritual exiliado tibetano) Dalai Lama, yusar esta oportunidad para resolver la situación".

La canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho que no irá a la ceremonia, el presidente francés Nicolas Sarkozy ha dicho que estáestudiando no ir, el primer ministro británico Gordon Brown dijo que no podrá, aunque por problemas de agenda, y el Parlamento Europeo hapedido a los Veintisiete que no vayan hasta que Pekín no anuncie que dialogará con el Dalai Lama.

El presidente George W. Bush ha dicho que tiene previsto ir a los Juegos, aunque la Casa Blanca no ha especificado si acudirá el 8 deagosto a la ceremonia en la capital china.

SIN PROBLEMAS PARA LA ANTORCHA

Mientras, en Dar es Salaam, cientos de personas desafiaron la lluvia torrencial para saludar el paso de la antorcha por África, mientras los70 relevistas hacían el trayecto de cinco kilómetros rodeados por policías paramilitares que trataban de evitar la repetición de los incidentesde las anteriores paradas.

Excepto en Buenos Aires, el recorrido de la llama olímpica estuvo salpicado de incidentes por personas que protestaban contra el historialde China en derechos humanos y sus políticas en Tíbet y Darfur.

La Premio Nobel de la Paz keniana Wangari Maathai mostró su protesta retirándose del evento en Tanzania, pero el veterano atletakeniano Kipchoge Keino, que llevó la antorcha el domingo, dijo que no habría que mezclar política y deporte.

"Creo que como el Comité Olímpico no estamos interesados en política. Nuestro objetivo principal es unir a la juventud en todo el mundo",dijo a Reuters.

La siguiente parada será en Omán.

/Por Randall Mikkelsen y George Obulutsa/