Comunicado de prensa de Business Wire : Society for Human Resource Management (SHRM)

AFP 10/03/2008 - 15:00

QUÉ: La asociación más grande del mundo para el gerenciamiento de recursos humanos ofrecerá la Conferencia y Exposición Global 2008 .

CUÁNDO Y DÓNDE: A partir del 31 de marzo hasta el 2 de abril, en el Boston Marriott Copley Place, 110 Huntington Ave., Boston.

QUIÉN: La Sociedad para el Gerenciamiento de Recursos Humanos tratará una serie integral de temas relativos a los RRHH internacionales, que están afectando el ámbito empresarial a nivel global.

Los temas incluyen: diseño de estrategias de RRHH en oficinas de los países en vías de desarrollo para las empresas multinacionales y agencias no gubernamentales; estrategias para el gerenciamiento del talento y de temas de RRHH específicos para Europa y China; minimización de riesgos al expandir las operaciones comerciales hacia nuevos países y territorios; comprensión del impacto que tienen las estrategias de fusión y adquisición empresarial sobre los accionistas; desarrollo de estrategias de RRHH globales para el gerenciamiento intercultural de los distintos entornos regionales, lingüísticos y educacionales.

ORADORES: Los oradores de los temas fundamentales incluyen a Martin Wolf, director asociado y comentarista principal de economía del Financial Times de Londres; a W. Chan Kim, una de las autoridades en estrategias de negocios para empresas multinacionales, denominado "el gurú del futuro" por L'Expansion, la revista francesa líder de negocios, y a Lyn Heward, presidente de contenidos creativos del Cirque du Soleil y autor del libro The Spark: Igniting the Creative Fire That Lives Within Us All.

CÓMO: Es obligatorio portar credenciales periodísticas. Para la inscripción complementaria, escribir a Julie Malveaux a la siguiente dirección: jmalveaux@shrm.org, o llamar al 1-703-535-6273. Para más información visite el sitio Web www.shrm.org/conferences.

La Sociedad para el Gerenciamiento de Recursos Humanos (SHRM) es la asociación más grande del mundo dedicada al gerenciamiento de recursos humanos. La Sociedad está al servicio de las necesidades de los profesionales de RRHH y contribuye a incrementar el interés de la profesión de RRHH. Fundada en 1948, SHRM tiene más de 235.000 miembros en más de 130 países, y más de 575 sucursales afiliadas. Visite el sitio Web www.shrm.org.

Contacto

Sociedad para el Gerenciamiento de Recursos Humanos(SHRM, Society for Human Resource Management)Julie Malveaux, 703-535-6273jmalveaux@shrm.orgoJeanene Harris, 703-535-6356jharris@shrm.orgoJennifer Hughes, 703-535-6072jhughes@shrm.org www.shrm.org/press/

