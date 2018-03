Comunicado de prensa de Business Wire : Performance Fibers

Performance Fibers anunció este día que concluyó su adquisición de las empresas de INVISTA en América del Norte de cuerdas para neumáticos y filamentos industriales de poliéster, que incluye cuatro plantas en Estados Unidos y México que manufacturan poliéster industrial, nylon 6 industrial e hilos para cuerdas de neumáticos. No se dieron a conocer los términos de la compra.

La compra incluye los centros de manufactura de Salisbury, C. del N., Shelby, C. del N., y Winnsboro, C. del S., así como los activos de producción de poliéster industrial, nylon 6 industrial e hilos para cuerdas de neumáticos que operan actualmente en el sitio de INVISTA Querétaro, México. El negocio de resinas PET de INVISTA Querétaro y sus operaciones de manufactura para máquinas de denier fino no fueron parte de la venta.

Con la adquisición, la compañía con sede en Richmond, Va., aumenta su capacidad mundial de manufactura a 12 plantas sitas en América del Norte, Asia y Europa, ventas por alrededor de 1000 millones de dólares y aproximadamente 4000 empleados en todo el mundo. La Compañía también agrega a su oferta básica de poliésteres las fibras de nylon 6 para reforzar neumáticos grandes y aumenta su surtido de fibras de hilo para confección de poliéster industrial y otros productos de poliéster.

"Esta adquisición fortalece la posición regional de Performance Fibers en América del Norte y es una puerta para crecer en América del Sur --dijo el presidente y director ejecutivo Greg Rogowski--. Combinar los activos que compramos a INVISTA con nuestras ofertas actuales ensancha nuestra cartera de productos en segmentos que tenemos identificados como espacios de crecimiento".

Las fibras, telas e hilos para confección de la Compañía se usan en una extensa gama de industrias, como la de energéticos, ambiental, diseño arquitectónico, transporte, ocio y estilo, seguridad e higiene y segmentos de especialidades para usos como refuerzos de neumáticos, bandas de transmisión y trasportadoras, geotexitles, telas con especificaciones técnicas y amarres y cordajes para navegar.

"Esta adquisición refuerza nuestro compromiso de hacer negocios con estas industrias de América del Norte como proveedor mundial ágil y flexible que responde deprisa a las necesidades de los clientes regionales --dijo Fred Indermaur, vicepresidente y gerente general para América del Norte y del Sur--. También nos aporta nuevas y mayores capacidades tecnológicas que nos permitirán seguir brindando productos que cumplan con los altos requisitos técnicos de nuestros clientes."

Performance Fibers ha perseguido una estrategia de crecimiento desde que se afilió a Sun Capital Partners, Inc. en diciembre de 2004, con adquisiciones, inversiones y expansiones estratégicas en América del Norte, Asia y Europa. En agosto de 2006, la Compañía también compró el negocio alemán de hilos de poliéster de INVISTA, Resins and Fibers GmbH.

"Esta última adquisición en América del Norte, junto con las expansiones recientes en Europa y Asia, confirman la posición de Performance Fibers como líder industrial de crecimiento acelerado --dijo Kevin Feinblum, director de Sun Capital Partners, Inc. --. Sun Capital, junto con el equipo administrativo de Performance Fibers, seguirán buscando oportunidades de crecimiento para aumentar el valor de la empresa para todos los participantes."

Acerca de Performance Fibers

Performance Fibers es un proveedor global líder de fibras de poliéster de alta tenacidad, nylon 6, telas de ingeniería, fibras para hilo de confección y materiales avanzados. Con centros de producción en América del Norte, Asia y Europa, sus productos se usan en una línea extensa de aplicaciones de consumo e industriales. Performance Fibers pertenece a Performance Fibers Holdings, Inc., filial de Sun Capital Partners., Inc. Para más información, visite www.performancefibers.com.

Acerca de Capital Partners, Inc.

