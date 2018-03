El sector aéreo pide la acción de Washington por el precio del petróleo

AFP 21/06/2008 - 15:25

Cotizaciones relacionadas Petroleo 716,74 0,00%

Ante los incesantes récords de los precios del petróleo, las compañías aéreas estadounidenses parecen haber agotado las soluciones para mantener su rentabilidad, al punto que varios actores del sector reclaman la acción de Washington.

Desde el comienzo del mes, las grandes aerolíneas norteamericanas anunciaron una serie de medidas: reducción de capacidad, alza en las tarifas, descarte de los aparatos más antiguos, facturación de servicios que hasta ahora eran gratuitos como el despacho de la primera maleta o la elección del asiento.

American Airlines (AMR), US Airways, United Airlines, Continental Airlines, Delta Air Lines, Northwest Airlines y Virgin America llevaron adelante estas inciativas. "Debemos vencer los precios récord del Petroleo (IPETROL.MC )y las preocupaciones económicas", afirmó el miércoles Gerard Arpey, director ejecutivo de AMR, a analistas.

Para aumentar su facturación y disminuir costos sin correr el riesgo de una fusión, Continental y United anunciaron el jueves un amplio acuerdo de cooperación, en el que Continental se cambiará de alianza comercial, dejando Skyteam para pasarse a Star Alliance.

Sin embargo, ante la permanencia de los precios del petróleo en niveles históricos, estas soluciones podrían no ser suficientes y la asociación que representa al sector instó esta semana al Congreso a intervenir, en audiencias en el Senado. Los precios del crudo se incrementaron más del doble en un año, arañando los 140 dólares al principio de la semana. "Si el Congreso no reacciona rápidamente, en poco tiempo este país dejará de contar con una industria de transporte aéreo viable", advirtió el presidente de la Asociación del Transporte Aéreo (ATA), James May.

En un pasaje de 191 dólares, el combustible cuesta en promedio 139, explicó la ATA, lo que deja sólo 52 dólares a la compañía para pagar sus costos fijos, excluyendo toda posibilidad de obtener algún beneficio.

"El impacto sin precedentes de los precios del petróleo en las compañías aéreas es devastador, y el sector podría acumular 10.000 millones de dólares en pérdidas netas en 2008, lo que representaría uno de los peores años de la historia de la aviación", advirtió James May. De esta forma, el sector obtendría nuevamente cifras rojas, cuando se está recuperando de la grave crisis generada por los atentados del 11 de septiembre de 2001, que había adelantado la quiebra de cinco grandes compañías.

La Federación de viajes de negocios también teme que, sin la intervención del legislador, el sector pueda desaparecer. Un incremento de "al menos 20%" de las tarifas permitiría compensar el alza de los costos del queroseno ocurrida desde 2007, pero una tal alza "no es posible" por el contexto económico, explicó la federación. Según la federación, un barril de crudo a 130 dólares incrementará en 30.000 millones de dólares los gastos de queroseno del sector este año, mientras que el incremento en las tarifas generará sólo 4.000 millones de facturación extra.

Un proyecto de ley fue presentado la semana pasada por el senador demócrata Joe Lieberman, para imponer más transparencia y control en los mercados energéticos y así mantener bajo control a los especuladores, acusados de ser responsables de los precios récord del petróleo.