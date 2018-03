T-Mobile venderá su móvil G1 en más países europeos

19/01/2009 - 16:39

Cotizaciones relacionadas APPLE 169,590 +0,44% DEUTSCHE TELEKOM 13,080 +1,32%

El teléfono G1, fabricado por la taiwanesa HTC, tiene una pantalla táctil, un teclado como el de un ordenador y conexiones Wi-Fi, así como las populares aplicaciones de Google como las búsquedas, mapas y mail.

HAMBURGO, Alemania, 19 ene (Reuters) - T-Mobile, la unidad de telefonía móvil de la alemana DEUTSCHE TELEKOM (DTE.XE ) comenzará a vender su teléfono G1 en varios países europeos en las próximas semanas, después de que ya esté disponible en Reino Unido y Estados Unidos desde octubre.

Se le considera el rival más probable al iPhone de APPLE (AAPL.NQ )

'Presentaremos el G1 el 30 de enero en Países Bajos, República Checa y Austria', dijo el lunes el consejero delegado de T-Mobile, Hamid Akhavan.

El teléfono, que funciona con el software Android, estará disponible en Alemania el 2 de febrero y en Polonia un mes después, dijo Akhavan.

T-Mobile vende el teléfono G1 por 179 dólares (unos 134 euros) con un contrato de dos años en Estados Unidos. Un ejecutivo de T-Mobile USA señaló que la cifra estimada de 400.000 teléfonos vendida a finales de 2008 en Estados Unidos no era 'increíble'.

Akhavan declinó dar cifras, pero dijo que el G1 era el teléfono con más éxito de ventas en la historia de Estados Unidos.

En Alemania, el teléfono se vendería por un euro en combinación con un contrato de dos años con T-Mobile.

(Información de Nicola Leske; Traducido por Raquel Castillo en la Redacción de Madrid; Reuters Messaging: raquel.castillo.reuters.com@thomsonreuters.net + 34 915858341; raquel.castillo@thomsonreuters.com)

COPYRIGHT

Copyright Thomson Reuters 2009. All rights reserved.

The copying, republication or redistribution of Reuters News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters.