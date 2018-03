Los mercadillos londinenses vuelven a acercar la moda británica a Madrid

Agencias 21/06/2008 - 16:08 Comentarios

La iniciativa "Londonize" lleva de nuevo el espíritu británico a Madrid trasladando los más conocidos mercadillos londinenses a la plaza de Toros de las Ventas, donde cientos de personas guardan desde el mediodía largas colas para poder comprar moda y cultura de las islas, a pesar de las altas temperaturas.

El emergente diseñador británico Henry Holland ha actuado como padrino de esta cita, que se prolonga hasta la tarde y en la que por vez primera se pone a la venta en España una escasa selección de las prendas que le han hecho famoso; camisetas y bolsos de gran tamaño, en colores flúor y con diseños sencillos hechos de rimas aún más fáciles con celebridades del mundo de la moda como protagonistas.

"A la moda británica le viene bien un golpe de ironía", apunta a Efe esta nueva promesa de la London Fashion Week, íntimo amigo de su compatriota, la top model Agyness Deyn, y para quien "hay un punto clasista en la moda actual británica que no muestra lo divertido que hay en ciudades como Londres".

"I'll show you who's the boss, Kate Moss" -"Te voy a enseñar quien manda, Kate Moss"- o "Do me in the park, Marc" -"Házmelo en el parque, Marc"-, dedicado al diseñador Marc Jacobs, son algunas de las frases que centran las prendas de Holland, para quien "las tendencias debe crearlas cada uno, al margen de lo que la pasarela imponga" y que confiesa que le gustaría ver a la reina Isabel II luciendo uno de sus diseños.

De nuevo los mercadillos de Camdem Town, Covent Garden y Portobello han tenido su eventual versión madrileña en el conocido como "Beefeater London Market", tras el éxito de convocatoria del año pasado, cuando varias calles del barrio de la Latina se quedaron colapsadas por la gran afluencia de público.

El inglés como idioma único de muchos de los dependientes que han trasladado sus puestos a España no ha sido problema para que los asistentes a este mercadillo hayan adquirido prendas "vintage", complementos de moda y objetos de decoración en la treintena de puestos que han rodeado la plaza de toros madrileña, acompañados de los característicos taxis londinenses, guardias reales y los "bobbies" -policías británicos-.

De lo más representativo a lo más iconoclasta, entre la oportunidades de compra se encuentran discos de vinilo y sencillos de 45 revoluciones del más reconocible punk británico o del glam rock de T-Rex o David Bowie o las prendas futuristas de la conocida tienda británica Cyberdog, que vende la idea de "un modo de vida alternativo" a sus compradores, explica uno de sus encargados.

Los carteles, óleos y grabados con motivos tanto británicos como estadounidenses son los artículos de más éxito entre los compradores, mientras que no tanta curiosidad despiertan los puestos promocionales de cursos de inglés, que bien podrían haber facilitado la compra de muchos de los asistentes.