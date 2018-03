El líder de Snow Patrol rechaza el estereotipo de que sólo cantan baladas

Barcelona, 29 jun (EFE).- El líder del grupo de música Snow Patrol, Gary Lightbody, confía que su nuevo disco "A hundred millions suns" acabe con la "idea preconcebida errónea" de que se dedican a las "baladas", perfil que considera que el público adquirió a partir de su exitoso tema "Chasing cars" de 2006.

Lightbody y los otros tres componentes de Snow Patrol actuarán mañana, 30 de junio, y el jueves 2 de julio en el Camp Nou de Barcelona como teloneros de U2, en el que será el punto de partida de la gira mundial de los irlandeses, según ha explicado el vocalista en una entrevista a EFE.

Los escoceses e irlandeses de Snow Patrol acompañarán al grupo de Bono en los conciertos europeos de su "360º tour", repitiendo la experiencia que vivieron junto a U2 en 2005.

Respecto al espectáculo, Lightbody ha explicado que interpretarán su "repertorio habitual", así como canciones de su último disco "A hundred millions suns", y ha apuntado que "el concierto de U2 va a ser increíble. Van a dar todo lo que tienen. Esta gira va a ser algo que la gente nunca ha visto".

Lightbody ha confesado que Bono es un gran hombre -"muy dulce" cuando es una "persona normal"- pero le muestra un gran respeto y guarda las distancias desde el punto de vista artístico: "en el escenario parece que mida diez metros".

Recientemente, Snow Patrol también han sido teloneros en parte de la gira estadounidense de otro grupo de éxito, Coldplay, del que Gary Lightbody ha dicho maravillas -"estar con ellos fue genial, son un grupo "increíble"- y ha destacado la gran afinidad personal entre los miembros de ambos grupos de pop.

El álbum "A hundred million suns" es, a juicio de Gary, "muy diferente" de los anteriores -"Songs for polarbears", "When it's all over we still have to clear up", "Final straw" y "Eyes open"- porque en éste "hay esperanza" que nunca ha habido en los otros, que eran "todo desolación".

"Nunca he sabido cómo conseguir la felicidad", ha admitido antes de destacar que, al menos, las letras de "A hundred million suns" hablan de "relaciones que funcionan bien, más que de las que funcionan mal" y de "cosas que empiezan, no que acaban".

Canciones como "Crack the shutters", "Take back the city" y "If theres's a rocket tie me to it" dan fe del ambiente "muy positivo" que rodea al reciente trabajo, en el que Gary confiesa que el grupo se ha "dejado llevar".

Lightbody ha comentado su preocupación por el estado actual de la industria musical y ha admitido estar "cansado" de tener que "vender su música en anuncios de hamburgueserías".

Las canciones de Snow Patrol han sido la banda sonora de anuncios, de películas como "Spiderman 3" y "The last kiss", y de series como "Anatomía de Grey" y "One tree hill".

Sin embargo, el cantante se ha mostrado positivo por las "grandes posibilidades" que ofrecen los nuevos formatos, que cree que potenciarán la creatividad.

El éxito no ha cambiado a Snow Patrol, según Lightbody, aunque reconoce que a veces se siente desubicado rodeado por el lujo. "Cuando esto ocurre -ha explicado el artista- me pregunto por qué, trato de buscarle un sentido, y más tarde me olvido y disfruto de estar vivo un día más".

Snow Patrol sólo habían visitado España en una ocasión, en un concierto en Madrid en 2006 al presentar "Eyes Open". Tras recorrer Europa con U2, actuarán en algunos festivales y, posteriormente, iniciarán una gira por Estados Unidos.