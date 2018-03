Diferentes músicos se unen para crear un álbum gestionado desde Internet

Barcelona, 22 ago (EFE).- Compositores e intérpretes españoles y latinoamericanos se han unido, bajo la batuta del productor Pascual López, para participar en el álbum "Pop Like Barcelona", un proyecto musical pensado, creado y gestionado desde Internet.

En una entrevista con Efe, López ha explicado que la idea del disco nació el año pasado como "una posibilidad de ofrecer otra manera de comercializar música", ante la crisis del sector discográfico tradicional.

El catalán Víctor Estévez, conocido por su paso por el concurso "Operación Triunfo", el grupo venezolano "Los Del Piso de Arriba", los mallorquines de "Psiderálica" o el gaditano Jose Russo son algunos de los que participan en esta iniciativa 2.0, que ya está en las tiendas digitales de venta de música.

Para su distribución digital se ha enviado el "master" a Estados Unidos en formato audio grabado en un cd con el código de barras y los códigos ISRC de cada canción incrustados.

En total, se ofrecen diecinueve temas musicales, que tanto SE pueden adquirir en su conjunto como de uno en uno.

Pascual López propuso que cada una de las canciones, de diferentes estilos, tuviera en cuenta alguna de las características de Barcelona, de manera que el disco digital se convierte "en una especie de banda sonora de la ciudad".

Preguntado Víctor Estévez por su participación en "Pop Like Barcelona", ha indicado a Efe que su canción se titula "On my own" y se centra en la relación que establecen un chico y una chica, aunque el joven "quiere respirar".

En cuanto al hecho de haberse gestionado desde Internet y para Internet, el cantante señala que este hecho provoca que "todo sea más práctico y rentable" y agrega que con la actual crisis, "si se compra algo es por Internet, una salida más".