Soul Teller, el sueño de hacer soul con Willie Mitchell

Madrid, 20 sep (EFE).- Miguel Angel Julián supo que tenía garganta para el soul hace ya años, cuando unos soldados americanos de la base madrileña de Torrejón de Ardoz alucinaron al oirle cantar en un bar temas de Otis Redding. Ahora le ha llegado el espaldarazo definitivo, nada menos que de parte del legendario Willie Mitchell.

Y es que este madrileño de 40 años se ha convertido en el primer español que graba un disco producido por Willie Mitchell, una leyenda viva del soul que, además de haber trabajado con figuras como Aretha Franklin o Elvis Presley, ha estado detrás de Al Green y sido el fundador del sello Hi, un clásico del género.

"Para mi es un sueño", dice, en una entrevista con EFE, Miguel Angel Julián, que en los 80 lideró la banda de soul y funk Cool Jerks, una aventura que duró diez años y con la que logró conocer los entresijos del mundo de la música y las dificultades para conseguir apoyos en la escena española.

Con esta banda descubrió que, además de cantar un género que parecía estar vetado a los cantantes de raza blanca, podía también componer temas soul.

"El espíritu del soul me entró de niño, escuchando los discos que tenía mi madre, por ejemplo a Ray Charles. En 1977 vi por primera vez a Rod Stewart en unas imágenes en el telediario en las que vestía pantalones de piel de tigre. Yo le dije a mi padre que cuando fuera mayor quería ser como ese", recuerda Miguel Angel Julián.

Su padre fue quien le llevó a verle en concierto en 1983: "yo tenía 13 o 14 años, seguía las referencias de Rod Stwart, como Sam Cooke, Otis Redding, así fui tirando del hilo", explica.

Tras su experiencia con la banda Coll Jerks, en el 2003 se marchó a Londres, donde aún hoy sigue viviendo y donde un buen día soñó que le mandaba una maqueta con sus canciones a Willie Mitchell.

"Fue como una intuición muy poderosa y decidí enviarle de verdad una maqueta a Memphis con cinco canciones. Me contestó muy rápido, diciendo que quería que fuera para allá", recuerda.

"Tiene ochenta años pero está en perfecto estado, trabajar con él es todo un honor porque es parte de la historia de la música y porque él no graba nada en lo que no crea por mucho dinero que le pongan por delante, acaba de rechazar producir a Amy Winehouse", apunta.

Miguel Angel Julián sí le ha seducido y por ello se ha pasado un mes con él en el estudio para producir "Healing with the felling", un disco de Soul Teller, la banda capitaneada por Miguel Angel Julián, que sólo se podrá adquirir mediante descargas en el móvil o en formato cd en sus conciertos.

El cantante cuenta con pasión como en el estudio de Willie Mitchell ha trabajado con músicos que han colaborado con leyendas como Aretha Franklin y Al Green, que él mismo ha cantado con un micrófono que usó este cantante y que toda la grabación se ha hecho a la antigua, incluso con cintas analógicas.

"Son músicos de unos sesenta años que no necesitan partitura. Escuchaban un guión armónico, nos juntábamos, una, dos y tres y a tocar" y el resultado es "cañón".

Willie Mitchell le decía que le gustaba su música porque "tiene un sonido fresco de soul clásico" y siempre le ha animado a no darle caña a la voz para "demostrar que tenía una voz soul".

"Es obsoleto pensar eso de que para cantar soul tienes que ser negro y para cantar rock blanco. El alma no tiene color, blancos y negros hacemos música", explica este cantante para quien el idioma del soul es el inglés.

"I think I'm gonna make it", "Some memories", "When you are alone" o "Midnite sun", son algunos de los títulos de este álbum que ha llevado por primera vez a un español a "la meca" del soul.