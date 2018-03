El grupo Bon Jovi se siente "como un matrimonio, al que le encanta estar juntos"

Londres, 6 nov (EFE).- Siguiendo el refrán que dice que los viejos rockeros nunca mueren, la banda estadounidense Bon Jovi presentó hoy su undécimo álbum de estudio, "The Circle", con el que el cuarteto regresa a su pop rock más clásico para conmemorar un "matrimonio" que celebra su 25 aniversario.

Tras vender más de 120 millones de copias en su extensa carrera y actuar ante más de 34 millones de seguidores en 50 países, la formación de Nueva Jersey (EEUU) aseguró hoy, en un encuentro con la prensa, que este nuevo disco, que cuenta con una potente crítica social, "encapsula el espíritu humano y va dirigido a todos, sea cual sea su nacionalidad y su creencia".

Precisamente el primer sencillo de "The Circle", titulado "We weren't born to follow" ("No nacimos para seguir"), es un canto de optimismo y esperanza que resume a la perfección las intenciones de Jon Bon Jovi, Tico Torres, Richie Sambora y David Bryan.

Según explicó Jon Bon Jovi, el líder natural del grupo, la intención de la banda, en un primer momento, era editar un disco que recogiera sus grandes éxitos, pero los acontecimientos que se sucedieron en octubre de 2008, cuando el sistema financiero se derrumbó, sirvieron de inspiración para nuevos temas.

"El mundo cambió drásticamente en aquel mes y eso es algo que está claramente reflejado en el disco, que no habla de las típicas canciones de amor de chico conoce a chica", indicó el comprometido cantante, que se mostró mucho más cómodo al hablar de los temas de actualidad que del propio grupo.

En este sentido, puso como ejemplo la balada "When we were beautiful" ("Cuando éramos hermosos"), en la que la banda muestra su decepción ante los acontecimientos con frases como "el mundo ha estallado, el cielo se ha roto en pedazos".

El compromiso social también se deja ver en "Bullet" ("Bala"), una dura crítica a la guerra o en "Brokenpromise land" ("La tierra de las promesas rotas"), un tema en el que se palpa la necesidad de huir de una sociedad demasiado viciada.

Además de los nuevos temas, la edición especial de lujo de "The Circle" incluirá un documental, que recoge el día a día de la banda, sus mejores actuaciones en vivo y entrevistas con sus componentes.

De vuelta a la formación, el batería, Tico Torres, hizo balance de estas "bodas de plata" y aseguró que la relación entre los cuatro miembros es "excepcional" y que se han convertido prácticamente en un matrimonio que "lógicamente tiene sus problemas, pero que aún quiere estar unido".

Respecto a la gira de presentación del álbum, que contempla una decena de actuaciones en junio de 2010 en Londres, la banda confirmó que el resto de países europeos, incluido España, tendrán que esperar hasta el verano de 2011 para verles en directo.

Jon Bon Jovi respondió a los eternos detractores de la banda, que la acusan de presentarse falsamente como un grupo de "heavy metal" cuando en realidad su estilo responde a un pop rock mucho más comercial.

"Es normal que cuando empezamos en los 80 se nos etiquetara como un grupo de 'heavy metal', siempre hay alguien poniendo etiquetas, pero la mejor revancha que nos podemos tomar contra todos los que nos critican es que, sea cual sea nuestro estilo, seguimos aquí después de 25 años", aseveró el cantante.

El camino no fue siempre fácil para la banda de Sayreville (Nueva Jersey), que creció en un barrio eminentemente obrero a la sombra de la Gran Manzana en el que soñar con convertirse en una estrella de rock era una utopía.

Sin embargo, gracias a temas como "Livin' on a prayer" (1986), "Keep the faith" (1992) o "These Days" (1994), la banda ha conseguido hacerse con un hueco en la historia del rock y no piensa por el momento en la retirada.

"Mientras uno se sienta joven intelectualmente -explicó Torres- y siga siendo capaz de crear arte, hay que seguir adelante".

Ana Victoria de las Heras