El tenor Juan Diego Flórez impulsa unas orquestas infantiles y juveniles en Perú

Lima, 6 nov (EFE).- El tenor peruano Juan Diego Flórez declaró hoy que se ha propuesto unir voluntades en Perú para darle un impulso al sistema nacional de orquestas infantiles y juveniles, con las que actuará el próximo martes en Lima.

"Hoy me permito soñar para el Perú, me he propuesto unir voluntades para llegar a que los jóvenes y niños con talento musical tengan una oportunidad a través de este sistema y el lema es: un niño, un instrumento", dijo Flórez en una ceremonia en la que fue nombrado profesor honorario en una universidad limeña.

El renombrado tenor manifestó que el sistema de orquestas infantiles y juveniles ha tomado un impulso mayor con el apoyo del Instituto Nacional de Cultura (INC) y que la próxima semana presentarán el "fruto del trabajo de estas orquestas que vienen de diversas partes del Perú".

Flórez confió en que el concierto que dará el día 10 en el Museo de la Nación con estos jóvenes músicos "sea el hito que marque el despegue de este sistema para el beneficio de miles de jóvenes y niños en nuestro país".

El cantante recordó que cuando anunció a su familia que le interesaba ser músico le respondieron que en Perú un artista "se muere de hambre", pero agregó que paradójicamente "en otro país de Sudamérica la música salva de la pobreza y de las drogas", en alusión a Venezuela.

Flórez tuvo palabras de elogio para el sistema venezolano de orquestas infantiles y juveniles "Simón Bolívar", que recibió el último premio Príncipe de Asturias, porque está orientado a los segmentos más necesitados de la niñez y juventud de esa nación.

"No se trata sólo de un programa social basado en la formación musical, incluye una metodología basada en el trabajo en equipo y un alto concepto de excelencia musical", apuntó el intérprete lírico.

Flórez recibió hoy el título de Profesor Honorario de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que también proyecta la creación de una escuela de música.

Además, el tenor ofrecerá un concierto masivo el próximo 14 en el estadio del Callao con la cantante y actriz Magaly Solier, y el rockero Pedro Suárez Vértiz.