Diez canciones emblemáticas del siglo XX competirán en Viña del Mar

Enlaces relacionados Diez canciones emblemáticas del siglo XX competirán en Viña del Mar (22/02)

Viña del Mar (Chile), 22 feb (EFE).- Diez temas musicales de artistas tan distintos como Carlos Gardel, The Rolling Stones o Mocedades competirán en el Festival de la Canción de Viña del Mar, que hoy comienza, por el título de la canción más popular del siglo XX.

Las canciones serán interpretadas por jóvenes artistas a lo largo de las seis noches del certamen.

Se trata de "El día que me quieras", de Gardel, que será interpretada por el argentino Cristián Soloa; "La flor de la canela", de la peruana Chabuca Granda, cantada por Sandra Muente, y "Eres tú", del grupo español Mocedades, por la banda SEIB.

Además, Simona Galeandro pondrá voz a "Volare", del italiano Domenico Modugno; Elliott Yamin interpretará "Rock around the Clock", de Bill Haley y The Comets, mientras que la banda The Thirst revivirá la mítica "I Can't Get No (Satisfaction)", de The Rolling Stones.

En tanto, Melanie Dahan entonará "La vie en rose", de la francesa Edith Piaf y Louis Guglielmo; Rodrigo Fernández interpretará "Si nos dejan", del mexicano José Alfredo Jiménez; Coco Freeman cantará "Para Vivir", del cubano Pablo Milanés, y Difuntos Correa recordará "El tiempo en las bastillas", del chileno Fernando Ubiergo.

Al ganador de este concurso, que se encuadra en las actividades por el año del Bicentenario de Chile, se le entregará la Gaviota de Plata, el máximo galardón de este festival, considerado el más importante en su género de América Latina.

Este año se presentan al margen de la competición en el festival tres ases de la canción: el estadounidense Paul Anka, el español Raphael, el único artista en el mundo que ha ganado un disco Uranio por el éxito en las ventas de sus discos, y el guatemalteco Ricardo Arjona.

Los dos últimos ya han enfrentado al "monstruo" viñamarino, como se le conoce al público que asiste a diario al Festival y que en algunas oportunidades, en señal de reprobación, ha silbado (pifiado) por cerca de media hora a algún artista que no fue de su agrado.

También actuarán el grupo chileno de Los Jaivas, Beto Cuevas, ex vocalista del grupo "Los Tres", y Miranda y Los Fabulosos Cadillacs, estos dos últimos de Argentina.

Para los que gustan del "reggaetón" estarán Tito El Bambino y Don Omar.

Pese a que este año el certamen musical ha sido criticado por la falta de artistas de renombre internacional como Madonna o Beyoncé, que hace algunos días actuó en la capital chilena, los boletos se encuentran agotados para los seis días que dura el festival.