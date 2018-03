Whitney Houston, abandonada por su público por desafinar

La cantante Whitney Houston decepcionó en su primer concierto en Londres desde 1999 al no sacar a su "soprano" -como llamó a su mejor voz- y desafinar en cambio varias veces, lo que provocó que miles de fans abandonaran el recinto.

La artista de 46 años, en baja forma tras sus problemas con las drogas y su fracaso matrimonial, cantó anoche sólo un par de versos de algunos de sus temas e hizo una nefasta interpretación de su clásico "I will always love you", en la que no llegó a las notas más altas, informa hoy "Evening Stantard".

Según el periódico, después de que destrozara el tema que la encumbró en la película "El guardaespaldas" miles de personas -que habían pagado unas 85 libras (98 euros o 130 dólares) por su entrada- abandonaron la carpa O2 del este de la capital donde se celebraba el concierto, parte de la gira mundial "I look to you".

Tras el incidente, la artista, que ya tuvo que suspender sus tres primeras citas en el Reino Unido por problemas de salud, se disculpó por su mala voz y atribuyó los gallos al aire acondicionado. "Mi amiga la soprano no quiere venir -dijo, en alusión a la espectacular voz que la hizo famosa en los años 80-. A veces canta, pero no esta noche. Quiero hacerlo, pero ella no. Se está volviendo un poco... temperamental". "Apagad el aire acondicionado, lo noto, se me lleva a la soprano", añadió, ante la estupefacción del público.

Una velada "horrorosa"

De acuerdo con el rotativo, cuyo crítico calificó la velada de "horrorosa", la cantante tenía aspecto hinchado, dejaba las notas difíciles al coro y se quedaba sin aliento entre versos.

Houston, que vuelve a actuar hoy y mañana en Londres, empezó con mal pie su gira mundial, con malas críticas en Australia y una hospitalización en París por problemas respiratorios.

Sin embargo, el sencillo de su último disco, que da nombre a la gira, ha sido un éxito, con más de 300.000 copias vendidas a las pocas semanas de su lanzamiento.