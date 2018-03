El Met celebrará el aniversario de Ringo Starr exponiendo uno de sus tambores

Nueva York, 29 jun (EFE).- El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) rendirá tributo a Ringo Starr en su 70 aniversario exponiendo un tambor chapado en oro que una famosa casa de instrumentos creó para el ex beatle y le entregó durante la primera gira estadounidense del grupo en 1964, informó hoy la institución.

El tambor, realizado por la casa Ludwig Drum Company, estará a la vista de los curiosos a partir del 7 de julio, día del aniversario del que fue el último en incorporarse a la famosa formación británica.

El instrumento de percusión, que lleva una placa en la que se puede leer "Ringo Starr, The Beatles", ha sido cedido al museo neoyorquino por el propio músico, quien ha guardado esta pieza desde el día que le fue entregada en Chicago.

La casa de instrumentos Ludwig Drum Company decidió regalar una de sus piezas a Starr después de que éste apareciera en el programa "The Ed Sullivan Show", en el debut del grupo en la televisión estadounidense, tocando una de sus baterías con el nombre de la marca bien visible, hecho que popularizó la firma y multiplicó sus ventas.

Ese mismo año The Beatles iniciaron una gira por Estados Unidos que los llevó a Chicago, sede de la firma y donde Ringo Starr fue agasajado con este tambor único chapado en oro de 35 centímetros de diámetro, considerado un modelo especialmente "sensible".

El comisario del departamento de instrumentos musicales del Met, Jayson Kerr Dobney, aseguró hoy que este tambor, hecho "para uno de los baterías más influyentes de su generación", ha de ser considerado una pieza "icónica".

La celebración del aniversario del ex beatle se completará con la emisión en las cadenas de televisión públicas estadounidenses del documental "Live from the Artists Den", un concierto íntimo realizado en el auditorio del Museo Metropolitano de Nueva York en el que Starr estuvo acompañado en el escenario por el cantante de folk-funk Ben Harper y la figura del country Joan Osborne.