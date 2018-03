Iván Ferreiro consolida su carrera en solitario con "Mentiroso mentiroso"

El que fuera líder del grupo Los Piratas, Iván Ferreiro, consolida su carrera en solitario con su tercer álbum, "Mentiroso mentiroso", un trabajo que llegará a las tiendas el próximo 25 de marzo y en que el cantante gallego, a través de 16 nuevas canciones, cuenta sus "verdades personales".

Antes de ello, "Mentiroso mentiroso" estará disponible durante algunos días en la página web oficial de Iván Ferreiro, ya que, según reconoce en una entrevista con Efe, "para que lo cuelgue otro dentro de unos días en el emule", por lo menos lo hace él primero y se da ese "gusto", recuerda el músico, que hace unos años padeció el robo de una de sus maquetas en internet.

Después de dos discos que, según Ferreiro, eran mucho más básicos y casi grabados en directo, "Mentiroso mentiroso" es un álbum "mucho más elaborado, tras el que hay casi un año de trabajo" y para el que el cantante ha fichado a tres nuevos miembros para su banda, Toni Toledo, Ángel Luis Samos y Pablo Novoa.

"Si hace diez años me dicen que voy a tocar con Pablo Novoa, que es mi ídolo, que es, para mí, el puto amo, no me lo hubiese creído", asegura Ferreiro, para quien cantar en solitario es una experiencia "cada vez más excitante", lo que le lleva a no echar nada de menos a la banda con la que se hizo un nombre en la escena musical española, Los Piratas.

"No se me pasa por la cabeza volver a tocar con Los Piratas, porque a mí me gusta cómo es mi vida ahora, en la que no tengo que compartir mi dinero con nadie, no tengo que pedir permiso a nadie, en la que trabajo sin tensión y sin jefes", afirma Ferreiro.

El divorcio de su etapa "pirata" también se hace evidente en el sonido de este nuevo álbum, mucho menos rockero, como demuestra con "Meteoro y el Sr. Conejo", y bastante ecléctico, ya que como explica Ferreiro, cada tema está "enfocado de una manera diferente" y hay cabida para "canciones más potentes, otras más guarras y alguna que otra bastante cercana al pop".

Disco y comic

Otra de las novedades de "Mentiroso mentiroso" es que llegará a las tiendas una edición limitada de 10.000 unidades en formato Cd-libro o, mejor dicho, "cd-cómic".

Y es que, como amante declarado de los cómics, "pero negado para expresar con dibujos" lo que se le pasa por la cabeza, Ferreiro se puso en contacto con varios dibujantes como M. Ken Niimura, Sagar Fornies, Paco Roca o Raquel Alzate para que ilustraran la historia que cuenta cada una de las canciones.

"Que haya un cómic por tema refuerza la capacidad interpretativa de la canción, porque no sólo la interpreto con música, sino que también lo hace un dibujante con una ilustración", afirma Ferreiro.

El músico vigués también se muestra encantado con que el actor Óscar Jaenada -conocido por dar vida en la gran pantalla a Camarón de la Isla- protagonice el videoclip del single "Mentiroso mentiroso", en donde el actor hace de Ferreiro.

Ahora, con una gira por delante que le llevará hasta el próximo mes de octubre por toda la geografía española -sus siguientes citas son el 13 de marzo en San Sebastián, el 14 de marzo en Pamplona, el 15 en Bilbao y el 27 y 28 en Madrid-, Ferreiro se centra en su carrera en solitario y cierra la puerta, de momento, a proyectos como Laboratorio Ñ, del que él fue uno de los impulsores.