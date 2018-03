Televisión Española cambiará la letra de la canción que irá a Eurovisión por su contenido político

Madrid, 10 mar (EFE).- Televisión Española (TVE) cambiará la letra de la canción "Baila el Chikichiki", que interpreta el personaje de televisión Rodolfo Chikilicuatre (el actor David Fernández) y que representará a España en el Festival de Eurovisión, debido a su contenido político, prohibido en el certamen.

Así lo anunció hoy en conferencia de prensa el propio Chikilicuatre, junto a Marina Collazo, directora de entretenimiento de TVE, quien también anunció que la duración de la pieza musical deberá ser alargada.

Collazo, por su parte, mostró su esperanza en que el intérprete "lo haga lo mejor posible" y dijo que la cadena "intentará ganar", a la vez que reiteró que TVE "apoyará" en todo momento a Chikilicuatre.

La canción interpretada por Chikilicuatre hace referencia al presidente de Venezuela, Hugo Chávez; el presidente del PP, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; así como al "por qué no te callas" que le espetó el Rey Juan Carlos I al presidente venezolano, Hugo Chávez, en la cumbre iberoamericana de Santiago de Chile.

Chikilicuatre fue elegido este fin de semana para representar a España en el Festival, que se celebrará el próximo 24 de mayo en Belgrado, mediante los votos de los espectadores a través de llamadas telefónicas y SMS.

El personaje, habitual del espacio que en La Sexta presenta Andreu Buenafuente, obtuvo 60 puntos, seguido de la cantante Coral, con 48 y La Casa Azul, que logró 42.

Chikilicuatre, que en ningún momento de la conferencia de prensa dejó de interpretar su personaje e incluso se negó a hablar como David Fernández, dio las gracias por la oportunidad que se le ha brindado y destacó el "buen rollo" existente con el resto de finalistas.

"Han sido unos días maravillosos", dijo Chikilicuatre, quien explicó que le costó componer la canción, con su sobrino, "entre una hora y dos meses".

También indicó que la pieza está inspirada en los ritmos que bailaba de joven como "robocop, el cruzaito, el breaking dance y el 'michael jackson'", y que la "mulata" a la que se refiere en la canción "se refiere a una ex novia que tuve que se llamaba Luciana".

En relación con las críticas expresadas por su elección, Chikilicuatre le restó importancia con humor y subrayó que es normal que no esté satisfecho todo el mundo y que "no voy a ser yo quien le quite la ilusión a la gente. Además, fueron cuatro personas las que abuchearon al final de la gala" emitida por TVE este sábado.

Por último, destacó que intentará dejar a España en una posición mejor que la de años anteriores y que desconoce los pasos que seguirá a partir de ahora en relación con la promoción de su "Baila el chikichiki"

La directiva de TVE indicó, a su vez, que el proceso para elegir a Chikilicuatre, realizado con la colaboración del portal MySpace, fue "transparente, plural y enriquecedor" y ayudó a "revitalizar un proceso adormecido".