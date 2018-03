The Cure cierra su gira española el lunes en Barcelona

El grupo durante uno de sus conciertos. Imagen: Reuters

El grupo británico The Cure, liderado por Robert Smith, actua el lunes en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el que será su tercer y último concierto en España dentro de una gira mundial que podría ser la despedida del grupo más influyente de la historia de la música.

Robert Smith (voz y guitarra), Simon Gallup (bajo), Perry Bamonte (segunda guitarra) y Jason Cooper (batería) ya habían acutado el 5 de marzo en Valencia, como cabeza de cartel de la primera edición del MTV Winter, y el 6 de marzo en el Palacio de los Deportes de Madrid, ante unas 15.000 personas.

Con un total de 12 discos editados en 30 años de carrera musical, The Cure recupera en estos conciertos sus mayores éxitos, como 'Boys don't cry', 'Plainsong', 'Lullaby', 'Hot, hot, hot', 'Friday I'm in love' y 'Just like heaven', y también avanza algunos de los que conformarán su próximo trabajo, un disco doble que verá la luz esta primavera.