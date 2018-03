Los Sex Pistols mostraron su punk por primera vez en España

Héctor Llanos Martínez. 19/07/2008 - 10:35 Comentarios

Casi 30 años después de su separación, Sex Pistols ofreció el pasado viernes un recital con más música y menos actitud punk que en sus inicios en su primera actuación en España, en el festival Summercase, que ha iniciado su tercera edición en Madrid con la presencia de Kings of Leon, y la sorpresa de Los Campesinos!.

Los Pistols, que no han permitido a los medios gráficos hacer fotos de su directo, han estado flanqueados en el festival por Kings of Leon -encargados de calentar motores justo antes de la actuación de los padres del punk británico- y de los Kaiser Chiefs, programados junto a Los Planetas como perfecto fin de fiesta del escenario por el que han pasado los de Rotten.

Hace más de una década los Sex Pistols inventaron el autodenominado "Filthy lucre live", algo así como el "directo asquerosamente lucrativo", y, en este momento en que muchas de las bandas de su generación han seguido su ejemplo, los británicos han llegado hasta España en una de sus enésimas giras de regreso.

La banda de John Lydon -o, lo que es lo mismo, un Johnny Rotten con varios kilos de más- ha repasado muchos de los temas que nacieron en sus escasos cuatro años de vida, entre 1975 y 1979, como "Holidays in the sun", "God save the queen", "Anarchy in the UK" o "Pretty vacant".

Para muchos puede que Sex Pistols se hayan traicionado a sí mismos. Y es que la banda probablemente ha sonado mucho mejor que en su época dorada, aunque ha sido mucho menos incendiaria ante un público que por cuestiones de edad nunca tuvo la oportunidad de ver a la formación original del grupo, pero que ha celebrado hoy la actuación de los británicos.

Kings of Leon gustan

Kings of Leon, la banda estadounidense de rock con sabor sureño formada por cuatro miembros de la misma familia, la de los Followill, se ha recreado en lo denso de su sonido en una actuación en la que han avanzado parte de su cuarto álbum aún inédito, "Only by the night".

Su presencia es imprescindible en cualquiera de los festivales de este verano. Ya han pasado por Glastonbury y estarán en el V Festival británico.

Avalados por las excelentes críticas cosechadas por su debut, "Hold me now, youngster", destacado como uno de los mejores discos del año, los galeses Los Campesinos! han confirmado a media tarde la que se esperaba que fuera una de las sorpresas del festival.

Esta multitudinaria banda de siete miembros recurren a la ironía para definirse a sí mismos como "la segunda banda más punk del Reino Unido", cuando su propuesta se acerca mucho más al "pop piruleta", muy del gusto del público "indie" español, que ha terminado coreando las canciones del grupo junto a su cantante, quien ha decidido terminar su actuación mezclado con los asistentes de su concierto.

Antes de la actuación de Los Campesinos!, The Kooks, Shout out louds y los españoles Dorian han protagonizado los primeros compases del festival.

Los ritmos bailables de los brasileños Cansei de ser sexy y de Tiga también han sonado a última hora en alguno de los cuatro escenarios de Summercase de Madrid.

Blondie y Nick Cave en Barcelona

En Barcelona Blondie, los Grinderman de Nick Cave, Primal Scream y The Verve han encabezado un cartel que mañana se trasladará a Madrid para cerrar esta edición de Summercase, que afrontará su segunda y última jornada de conciertos en la capital coincidiendo con el Saturday Night Fiber, fiesta organizada por Benicàssim en el Parque Juan Carlos I donde se reunirán Morrisey y Mika para intentar restar asistentes a su directo competidor.