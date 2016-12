Jake Bugg, La Habitación Roja y Sidecars se suman al Arenal Sound 2017

Burriana (Castellón), 21 dic (EFE).- Jake Bugg, La Habitación Roja y Sidecars lideran la nueva remesa de confirmaciones para el Arenal Sound 2017 hecha pública hoy por el festival, que celebrará su octava edición en Burriana (Castellón) del 1 al 6 de agosto del próximo año.

Son nueve nuevos nombres, entre los que figuran también Neuman, Sharif, Wally López, Ojete Calor, Dellafuente y GoMad!&Monster, que se unen a Martin Garrix, Icona Pop, Fedde Le Grand, Lori Meyers, Kase.O o Sidonie, entre otros muchos.

Jake Bugg ha construido una sólida carrera que comenzó a los 12 años, cuando aprendió a tocar la guitarra y hasta la fecha ha lanzado tres discos, acumula múltiples nominaciones en prestigiosos premios internacionales y sobre el escenario del Arenal Sound presentará su último trabajo, "On My One".

Más de 20 años en la música avalan a La Habitación Roja, que aterrizarán en Burriana con nuevo álbum, "Sagrado Corazón", publicado en abril y que consiguió el Top 10 de los más vendidos en España.

Junto a La Habitación Roja, compartirán cartel Sidecars y el Dj "del momento y del futuro", Wally López, el único dj español incluido en el top 100 Djs de la Dj Mag Británica.

Se incorporan también Carlos Areces y Aníbal Gómez, el dúo que da vida a Ojete Calor en formato Dj Set, que "sparcando sus alter ego ofrecerán una sesión mágica cargada de tecno-pop, rancheras, eurobeat, italodisco, melódicos, acid house, grunge y otros muchos estilos", han informado desde la organización.

Neuman cierran la etapa de If con los últimos conciertos de la gira y comienzan ya a trabajar en su próximo disco, que verá la luz en mayo de 2017.

Sharif, el artista granadino Dellafuente y un clásico en los "mañaneos" de la playa, GoMad!&Monster, completan el listado de confirmaciones del Arenal Sound 2017.