Luar na Lubre presenta "XXX aniversario", que recopila su amplia trayectoria

Santiago de Compostela, 23 dic (EFE).- El grupo Luar na Lubre, una de las bandas de referencia de la música folk gallega, celebra su larga trayectoria con la presentación hoy de un disco titulado "XXX aniversario".

Se trata no de un disco de recopilación a la manera tradicional, sino que va más allá y aporta una colección diferente de temas "ocultos, de tesoros no habituales", pero no por eso menos importantes que sus grandes clásicos, dijo Bieito Romero, uno de los componentes.

"XXX aniversario" será el trabajo número 18 de Luar na Lubre y agrupa 30 canciones de la discografía de la banda de su trayectoria musical.

El disco lo abre la versión que el artista británico Mike Oldfield compuso en 1996 de la canción 'O son do ar' para incluirlo en su trabajo Voyager, bajo el título 'The song of the sun'.

"Treinta años en la música es muy complicado, treinta años en la música folk más complicado todavía, y treinta años en la música folk gallega, si queréis, un poquito más complicado", dijo Bieito Romero en la presentación a los medios del disco.

En el acto celebrado en el compostelano Pazo de San Roque estuvieron presentes otros miembros de la banda y también el secretario general de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García.

También les acompañó el músico Emilio Cao, compositor del tema 'Fonte do Araño', recogido en el último trabajo de Luar na Lubre.

"Seguimos con mucha ilusión, con muchas ganas, intentando sacar un disco casi cada dos años y tratando de mejorar nuestras propuestas para que nuestra música sea reconocida", destacó Romero.

Buena parte de esa larga trayectoria, y más aún de la pervivencia de Luar na Lubre, se debe a "la calidad interna" existente en el grupo, dijo el artista.

"Son momentos en que la música en general está pasando una etapa muy delicada, y aunque la música gallega está en su mejor momento artístico, es muy difícil mantener la regularidad necesaria para que una banda pueda mantenerse en activo", apostilló.

El secretario general de Política Lingüística de la Xunta agradeció que la banda eligiese el Pazo de San Roque para presentar a los medios su nuevo disco, un lugar que definió como "el pazo de la lengua gallega".

El representante del Gobierno autonómico felicitó a los integrantes de Luar na Lubre por ejercer de "embajadores de la lengua gallega" allí donde ofrecen sus conciertos, y también destacó "el contacto humano" del grupo y la conexión con el público.

Luar na Lubre tiene ya prácticamente concluida la agenda de una gira de presentación de "XXX aniversario", cuyo primer concierto será en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela el próximo 28 de enero, con la colaboración especial del cantautor madrileño Ismael Serrano y de la Coral de Ruada.

A partir de ahí, la banda iniciará una amplia gira por diferentes puntos de la geografía española y también por Portugal y México.

Como parte de la edición del disco de recopilación, Luar na Lubre inaugurará una exposición el día 16 de febrero de 2017 en A Coruña, la ciudad en la que surgió el grupo en 1986.