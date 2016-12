George Michael habría dejado al menos tres álbumes con canciones inéditas

Incluiría colaboraciones de Elton John, Stevie Wonder o Sade

Ni la familia ni el representante confirman la publicación

George Michael podría conservar trabajos inéditos. Imagen: Getty

El cantante George Michael podría haber dejado al menos tres álbumes inéditos entre sus trabajos, según informa The Daily Mirror. Los discos, con canciones grabadas entre 1990 y 2012, nunca vieron la luz debido a la voz del grupo Wham!. Ni la familia ni el representante del cantante fallecido este domingo han confirmado que estos trabajos vayan a ser publicados próximamente.

Los tres álbumes de los que se tiene conocimiento son Listen Without Prejudice Vol 1, Trojan Souls y White Light. Muchas de las canciones del primer disco, grabado en 1990, aparecieron en Red Hot + Dance, publicado para recaudar fondos para combatir el SIDA.

En Trojan Souls, George Michael habría grabado junto a Elton John, Stevie Wonder, Sade, Seal, Bryan Ferry y Janet Jackson. No fue publicado ni tan siquiera se terminó, pero muchos de sus temas se encuentran online. White Light, el último de los trabajos, debería haber sido publicado en 2012 ya que incluiría el tema que interpretó en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

Fadi Fawaz, novio de George Michael, sembró la duda sobre la posible publicación de canciones inéditas del artista después de que en Twitter colgara la canción This Kind of Love, con la colaboración de Elton John y que no ha sido publicada en ninguno de los discos del cantante. Sin embargo, ésta se puede encontrar en YouTube.

Ante la noticia de que se publicaría esta y otras canciones inéditas del artista tras su muerte, Fadi Fawaz desmintió cualquier posibilidad argumentando que la canción, como muchas otras, se puede encontrar en internet porque ya habían sido publicadas.