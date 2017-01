Izal: Éramos 600 euristas que hemos conectado con el público por nuestro mensaje

Barcelona, 12 ene (EFE).- Izal era un grupo de chicos "600 euristas con trabajos que no nos gustaban" que ha conectado con el público "por sus canciones y su mensaje", ha dicho a Efe su líder, Mikel Izal, antes de empezar la segunda parte de la gira Copacabana, que les llevará a ocho ciudades como Barcelona y Madrid.

Premio Fest al mejor directo nacional, Izal es un grupo de pop-rock originario de Madrid, formado por Mikel Izal (cantante y compositor), Alejandro Jordá (batería), Emanuel Pérez "Gato" (bajo), Alberto Pérez (guitarras) e Iván Mella (teclados).

El grupo se forma a finales de 2010, debutó con el EP "Teletransporte" y fue ganando público, gracias al boca-a-oreja, con su primer disco, "Magia & Efectos especiales", con el que obtuvieron diversos premios, para consolidar su posición con el segundo álbum, "Agujeros de gusano".

Con el tercero, "Copacabana", han tocado en un sinfín de festivales y países y este sábado, día 14, comienzan en Barcelona -Sant Jordi Club- la recta final de la gira con ocho únicos conciertos, tras los que la banda se despedirá de los escenarios españoles en 2017.

El primero, el de Barcelona, está a punto de agotar sus entradas, pues solo quedan 400 localidades a la venta.

Los restantes, siempre con los valencianos Modelo de Respuesta Polar como teloneros, serán en Valencia (día 21, Pabellón Fuente de San Luis), Granada (día 28, Palacio de Deportes), Barakaldo (3 de febrero, BEC), Valladolid (día 4, Pabellón Pisuerga), A Coruña (día 11, Coliseum), Zaragoza (día 18, Sala Multiusos del Auditorio) y Madrid (25 de febrero, Wizink Center), con las 16.000 entradas disponibles agotadas desde hace un mes y medio.

Para Mikel Izal, el grupo está "satisfecho" de "Copacabana", un disco "más arriesgado" dentro de su línea de "hacer lo que queremos", pues lo plantearon "dando más vueltas" y plasmando en las canciones "la quinta o sexta idea", por lo que están "sorprendidos" por la "buena acogida" que ha tenido en la primera parte de la gira, y con "esperanzas" de seguir mucho tiempo.

Al respecto, Alejandro Jordá comenta que a media gira su 'tour manager' les dijo que necesitaba otra persona para ayudarle en la producción porque "se le iba de las manos", lo que interpretaron como "una buena señal".

"Acabaremos la gira tocando en pabellones de 6.000 personas, excepto en Madrid, ante 17.000. Somos un grupo de boca-a-boca, ahora los medios nos hacen caso y ésa es la principal forma de conocernos", detalla Mikel Izal, mientras el batería resalta que por primera vez se han movido en un 'sleeper', donde han convivido.

Ambos músicos, así como el guitarrista, Alberto Pérez, presente también en la entrevista, destacan su experiencia en los conciertos por Europa, ante unas 1.500 personas, "la mayoría españolas", sus visitas a Nueva York y Chicago y, sobre todo, México, donde ven "más color", con la única "espinita" de Argentina.

Para esta minigira de despedida momentánea, Mikel Izal explica que habrá cambios "en la escenografía, las luces y en algún tema del repertorio", mientras Jordá la define como "un autorregalo con más medios", además de coincidir en que "es importante empezar bien" en una ciudad como Barcelona, "de las 3 o 4 donde mejor nos han tratado", según el vocalista madrileño.

Agradecen los galardones recibidos porque "siempre gusta que premien tu trabajo" y como practican la autogestión total Alejandro Jordá celebra que por fin pueden vivir de la música, "aunque tampoco pedimos mucho". "Ha costado y lo valoramos", añade.

"Éramos 600 euristas con trabajos que no nos gustaban y ahora no debemos nada a nadie. No tenemos cuentas pendientes y solo nosotros arrimamos el hombro. Y mantenemos el control de lo que nos pasa en todas las facetas. Si te equivocas tú, duele menos", resume Mikel Izal, en cuya opinión "las canciones, nuestro mensaje y cómo nos ven sobre el escenario" les han permitido conectar con el público.

"Nuestra propuesta es sincera y vamos los cinco a la misma siempre", define Jordá, mientras que Alberto Pérez destaca que su energía y su complicidad "se transmiten" y Mikel Izal ahonda en que "la espectacularidad, bien usada, emociona".

Tras estos ocho bolos, no actuarán en España hasta el 2018 y aprovecharán estos meses para intentar hacerse un hueco en México, Argentina, Colombia y otros países, con una cita en marzo en el festival Vive Latino mexicano.

Mientras, además, irán preparando su cuarto elepé, explica Mikel Izal, que solo paró de componer para escribir su libro de relatos, "Los seres que me llenan".

"Tengo ya una buena bolsa de temas y, después de marzo, habrá dónde elegir", indica Mikel Izal, que tiene clara la hoja de ruta: repetirán los barceloneses Santos y Fluren como productores porque "son buena gente y sacan lo mejor de cada músico", y grabarán "seguramente" en La Casamurada, el estudio que Jesús Rovira, bajista de Lax'n'Busto, posee en Banyeres del Penedès (Tarragona).

"Quiero que resulte equilibrado, que no cojee y que tenga un ritmo de película al escucharlo de un tirón y sea como un viaje global", apunta Mikel Izal, que también pretende escribir su segundo libro en este tiempo porque "lo gozas".