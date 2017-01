Los festivales Mad Cool y Primavera Sound, premiados en Europa

Madrid, 16 ene (EFE).- Los festivales españoles Primavera Sound y Mad Cool han sido distinguidos en el marco de los European Festival Awards con los premios al mejor cartel y al mejor nuevo evento de estas características, respectivamente.

Los galardones, celebrados en la localidad holandesa de Groninga, decidieron distinguir también en esta última edición al belga Rock Werchter como mejor festival de gran formato, al suizo Paleo Festival de Nyon (Suiza) entre los de medio tamaño y, de los pequeños, al austriaco Snowbombing.

Fruto de la combinación de los votos de jurado y público, también fueron premiados el húngaro Sziget como la cita favorita de los músicos, la banda británica Muse como el mejor cabeza de cartel y la joven británica Dua Lipa como artista revelación.

La distinción al festival Mad Cool llega tras recibir hace unos meses el mismo reconocimiento en la tercera edición de los Premios Fest, los únicos galardones dedicados exclusivamente a aplaudir la labor de los festivales nacionales.

En su primera edición reunió el pasado verano en Madrid a más de 100.000 personas para disfrutar de actuaciones de Neil Young, The Who, The Prodigy, Garbage y Band of Horses, entre muchos otros.

El barcelonés Primavera Sound, por su parte, batió en 2016 su propio récord de espectadores, con algo más de 200.000 asistentes, gracias a un cartel para el que, por la calidad y cantidad de sus artistas (Radiohead, LCD Soundsystem, PJ Harvey y Brian Wilson, entre muchos otros), se acuñó la expresión popular de "primaverazo".

Arcade Fire, Frank Ocean y Bon Iver conforman las puntas de lanza de la programación de su próxima edición, que tendrá lugar del 31 de mayo al 4 de junio, mientras que Foo Fighters, Green Day, Kings of Leon y Wilco tratarán de llenar el Mad Cool del 6 al 8 de julio en su segunda cita.