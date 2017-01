Woods actuarán en Madrid y Barcelona en abril para presentar su último disco

17/01/2017 - 12:45

El grupo norteamericano Woods actuará en Madrid y Barcelona en abril para presentar su último disco, 'City Sun Eater in the River of Light' (Woodsist, 2016), según ha informado este martes el Primavera Sound.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

Concretamente, estarán a la Sala Apolo de Barcelona el jueves 6 de abril y en el Teatro Barceló de Madrid el 7 de abril. La banda, que presume de una larga y fructífera carrera que les ha llevado a convertirse en un "sólido proyecto" con nueve álbumes a sus espaldas.

El Primavera Sound ha destacado que el último disco de Woods es "el más refinado y robusto" y se aparta del lado más experimental de sus primeros trabajos, además de remarcar que su mezcla de psicodelia, pop y folk suena expansiva y poderosa, pero sin renunciar a sus raíces.