Xebi SF canta contra el 'postureo' de "esta sociedad sedada" en "Tibidabo"

Barcelona, 17 ene (EFE).- El gerundense Xebi SF dispara con ironía contra el 'postureo', la frivolidad y el hedonismo de "esta sociedad sedada" en "Tibidabo", el disco que presentará en directo próximamente en Girona, Madrid, Tarragona y Barcelona, según ha señalado en una entrevista con Efe.

Después de un primer trabajo en solitario con temas en catalán y castellano, en este segundo álbum se ha decantado por el castellano porque entre sus influencias musicales figuran artistas como Andrés Calamaro y Nacho Vegas, del que fue telonero, y le sale "de forma natural" cantar en esta lengua.

Además, tiene ganas de "abrir el mapa" y, tras actuar el 21 de enero en Girona -Festival Neu!-, el próximo 3 de febrero estará en el Costello Club de Madrid, para proseguir por Tarragona -12 de febrero, sala Zero-, Barcelona -15 de febrero, Sidecar- y el festival El Mini de Olot (Girona) el 18 de marzo, entre los conciertos ya confirmados.

Xebi SF cultiva un pop-folk personal y alejado de clichés que nunca ha sido mayoritario, pero no por ello el artista renuncia a llegar al máximo de público.

Con esa intención, el primer sencillo de "Tibidabo" es "Ahí estas tú", un tema con vocación de 'hit' y una música sencilla, "casi tonta", según el propio autor, que esconde una letra punzante sobre la superficialidad de la "fama virtual" y sobre las trampas de los que manejan los hilos y consiguen mantenernos "bien embobados" para que seamos "esclavos".

Entre los otros temas del disco se pueden encontrar relatos actuales que surgen de la cotidianeidad en "La vida moderna", una oda a la paridad en "Todos por igual" o el romanticismo en "Azul infierno" y "Quiéreme la vida toma", pero todo el álbum está impregnado de una mirada crítica sobre la sociedad en la que vivimos.

No en vano el disco se titula "Tibidabo", que significa 'te daré' en latín, y hace alusión a las posibles palabras con las que Satanás tentó a Jesús al ofrecerle desde una cumbre toda la riqueza del mundo.

"Intento ser optimista, pero cuesta. Sólo me animo cuando veo a los más jóvenes, tan dulces y tiernos, pero en realidad son futuras víctimas de este sistema consumista. Estamos todos muy sedados", señala el músico, de 37 años.

Una sedación que también alcanza a los músicos que, según observa, "no se mojan", a pesar de que "si haces algo cultural debería haber un compromiso con la sociedad".

"Aunque -matiza- quizás sí que hay gente creando cultura con compromiso, pero no llega porque no interesa. Lo que interesa son las etiquetas que ayudan al consumo. Como eso del 'indie', que ha servido para que los grandes festivales y los dueños de las tiendas de ropa se forren".

"El 'indie' es una gran multinacional", sentencia Xebi SF, que también lleva esta etiqueta desde sus inicios y no lo le desagrada, lo que le molesta es "esa moda que no tiene nada de independiente".

Sus inicios se remontan al punk y el rock, con bandas como Miau Miau, Not Lasting, Zuma o Sávats, pero con la edad se ha "ablandado", según reconoce él mismo con sorna, y desde que empezó su carrera en solitario con "Duermevela" (2014) se acerca cada vez más al folk, una música que siempre ha escuchado.

Bob Dylan es todo un referente para él, pero no pretende imitarlo: "Me gusta la canción de raíz, pero que suene a siglo XXI. No entiendo a la gente que hace música que suena igual que lo que se oía hace 30 años", señala el cantante, que últimamente escucha mucho a Kevin Morby.

Estos intereses musicales y el hecho de que haya empezado a componer con el piano en lugar de con su inseparable guitarra da algunas pistas de cómo puede ser su próximo disco, pero de momento tenemos "Tibidabo", que no es poco.