Mr Sipp, Mambo Jambo y Travellin Brothers, primeras confirmaciones del Festival Internacional de Blues South Side 2017

24/01/2017 - 15:49

El Ayuntamiento de Leganés y Honeydripper Producciones vuelven a poner en escena una de las citas nacionales más importantes de música negra, la tercera edición del Festival Internacional de Blues South Side que se celebrara como en ediciones anteriores en el teatro al aire libre Egaleo de la localidad madrileña los días 9 y 10 de junio.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Mr Sipp (Mississippi) es uno de los grandes bluesman actuales y ha sido nominado al mejor álbum por los Blues Music Award 2016, aparte de contar en su haber con otros importantes galardones como el Internacional Blues Challenge 2014 de Memphis y el premio de Gisbson al mejor guitarrista de blues en 2014 además del premio especial Bobby Rush Best.

Mambo Jambo es la banda instrumental creadora del 'Sonido Jambofónico', una mezcla salvaje de rock&roll, rhythm&blues, surf y swing interpretada bajo una perspectiva contemporánea. Su estilo es producto de la conjura de sus cuatro componentes, figuras emblemáticas de la escena del rock&roll y el jazz en España.

Travellin Brothers tiene el título de mejor banda de blues de Europa. Pero es mucho más, es swing, es funk, es soul. Los ganadores del último "European Blues Challenge" de Bruselas siguen mirando hacia Nueva Orleans y salpicando sus ritmos y melodías con sonidos góspel, swing, funk, en definitiva, proponen un profundo viaje a través del auténtico Rhythm & Blues.

El gran armonicista, pianista y cantante Víctor Puertas (The Suitcase Brothers 2º Premio en el International Blues Challenge 2013 en Memphis), considerado a día de hoy como uno de los 5 mejores armonicistas vivos del mundo, presentará su primer disco en solitario con su banda The Mellow Tones, dejando muy claro su dominio y conocimiento del blues eléctrico.

Próximamente habrá más confirmaciones, aunque las entradas pueden comprarse ya en Ticketea desde 36 euros. Por las ediciones anteriores del South Side han pasado John Primer, Aurora and The Betrayers, Freedonia, The Suitcase Brothers, Antonio Serrano, Wax & Boogie, A Contrablues, The Criers o Laurence Jones, por nombrar algunos.