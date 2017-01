Inverfest finaliza esta semana con Xoel López, Carmen Linares y The Gift

Madrid, 24 ene (EFE).- Inverfest cierra su tercera y última semana en el Teatro Circo Price con la actuación de Xoel López (miércoles), la cantaora Carmen Linares (jueves), el trabajo conjunto de The New Raemon y McEnroe (viernes) y los 20 años de The Gifts (viernes).

Mañana, el escenario de este festival de invierno acogerá el repaso a la carrera de Xoel López, que actuará acompañado sólo por sus instrumentos mientras que la cantaora Carmen linares presentará su homenaje al poeta Miguel Hernández, Verso a Verso.

En el estreno de su nuevo álbum, Linares contará con colaboraciones como las de Vanesa Aibar, Eduardo Pacheco, Arcángel y la Camerata Flamenco Project, según ha indicado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

'Lluvia y truenos', el trabajo conjunto de The New Reamon y McEnroe, con 12 canciones compuestas por Ramón Rodríguez y Ricardo Lezón, llegará al público madrileño el verines, mientras que The Gift, que cumple 20 años de carrera musical, mostrará el sábado cuatro canciones de su nuevo disco, que publicarán en primavera.

El domingo Inverfest cerrará su tercera edición con conciertos para el público infantil, con The New Rockers, formación del músico independiente Chumi y Chuma, un "monstruo venido de otra dimensión (12.00), que mostrarán a los más pequeños diferentes estilos de música y el concurso 'Saber y Chumar' y a las 18.00 Furious Monkey House, el pop de cinco jóvenes de Pontevedra y un mono furioso.