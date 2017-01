Homenajean a Leonard Cohen con una mesa redonda y un documental en Madrid

Madrid, 24 ene (EFE).- El Círculo de Bellas Artes y la Universidad Carlos III de Madrid homenajearán el jueves 2 de febrero al cantante y poeta estadounidense Leonard Cohen con la celebración de una mesa redonda y proyectando el documental 'Bird on a Wire', que muestra una gira de Cohen en 1972.

El acto, denominado 'Dance to the end', tendrá lugar a las 18 en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes y correrá a cargo del rector de la Carlos II, Juan Romo y Juan Miguel Hernández León, presidente del CBA, según ha indicado la universidad madrileña en un comunicado.

Tras la proyección de un vídeo homenaje, Manuel de la Fuente (Univesitar de València), Alberto Manzano (autor de 'Leonard Cohen. La biografía'), el periodista y escritor Benjamín Prado, Janero Talents, escritor y catedrático emérito de la Universidad de Ginebra y el periodista musical Diego A. Manrique participarán en una mesa redonda moderada por Pilar Carrera, vicerrectora de Comunicación y Cultura.

A continuación, Tony Palmer, director de "Bird on a Wire" presentará este documental, realizado durante una gira del cantante en 1972.

La Universidad Carlos III destaca de Cohen que vivió un "proceso creativo de continua exploración, desde el compromiso, la sensibilidad, la inteligencia, la resistencia, la esperanza" y de su último disco, "You want it darker", publicado un mes antes de su muerte, apunta que es "un bello testamento musical".

La entrada para 'Dance me to the end' es libre hasta completar aforo.