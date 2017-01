Father John Misty anuncia nuevo disco y estrena el primer single de adelanto

24/01/2017 - 19:58

'Pure Comedy' es el regreso de Father John Misty tras el exitoso 'I love you, honeybear' de 2015. Este nuevo álbum saldrá a la venta el próximo 7 de abril en formatos de doble vinilo deluxe, doble vinilo, CD, cassette y descarga digital a través de los sellos Bella Union en Europa y de Sub Pop en el resto del mundo.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Father John Misty ha desvelado el tema que da titulo al álbum y en breve hará lo propio con una película de treinta minutos que estará disponible en su página web, según anticipa PIAS en un comunicado recogido por Europa Press.

El músico compuso gran parte de 'Pure Comedy' a lo largo de 2015 y lo grabó directamente en cinta (en no más de dos tomas) en los United Studios de Los Ángeles -antes conocidos como los legendarios Ocean Way, preferidos por Frank Sinatra y The Beach Boys- en marzo de 2016.

'Pure Comedy' ha vuelto a ser co-producido por Josh Tillman y el veterano productor Jonathan Wilson; mezclado por Tillman, Wilson y Trevor Spencer, y masterizado por Bob Ludwig en los Gateway Mastering Studios.

El álbum cuenta con arreglos de cuerda, metales y corales del iconoclasta de la música clásica Gavin Bryars ('Jesus Blood Never Failed Me Yet', 'Sinking Of The Titanic'), y colaboraciones adicionales de Nico Muhly y Thomas Bartlett (Doveman, Anthony and The Johnsons).

El mencionado comunicado explica: "La crítica viperina, la humanidad en estado puro y el clasicismo ligeramente retorcido como compositor de Tillman están presentes a partes iguales y -en 75 minutos- ciertamente hay un mogollón".

"El álbum trata temas como el progreso, la tecnología, la fama, el medio ambiente, la política, el paso del tiempo, las redes sociales, la naturaleza humana, las relaciones personales y su propio papel respecto a todos ellos con su habitual candor en términos tanto del momento presente como atemporales", apunta el texto.

Tillman y Grant James también han co-dirigido 'Pure Comedy: La Película', un documental en blanco y negro sobre la grabación, "así como una mirada surrealista al proceso de composición de Tillman".

Un equipo de seis personas, pertrechados con grúas en la sala de grabación, capturaron cada momento de las sesiones, permitiendo al espectador acceder a la intimidad de la grabación real del álbum, incluyendo la interpretación a las 2 de la madrugada de los 13 minutos de Leaving LA.

La primera presentación en directo de 'Pure Comedy' tendrá lugar sobre el escenario principal del festival Coachella, los viernes 14 y 21 de abril de este 2017.

Las canciones del disco son Pure Comedy, Total Entertainment Forever, Things It Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution, Ballad of the Dying Man, Birdie, Leaving LA, A Bigger Paper Bag, When the God of Love Returns There'll Be Hell to Pay, Smoochie, Two Wildly Different Perspectives, The Memo, So I'm Growing Old on Magic Mountain y In Twenty Years or So.