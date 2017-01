Manel Navarro: "España nunca ha llevado un artista de mi perfil a Eurovisión"

Madrid, 26 ene (EFE).- Juventud, frescura folk-pop, una guitarra aferrada al cuerpo, voz cálida y sencillez, así se presenta Manel Navarro, nuevo hallazgo musical de internet, avalado ya por una multinacional y con el apoyo de la radiofórmula gracias a un tema que podría convertirle en el representante español en Eurovisión.

"España nunca ha llevado un artista de mi perfil", destaca él durante una charla con Efe, en la que cuenta que fue su padre quien le regaló su primera guitarra a los 14 años y también quien "a escondidas" subió a Youtube un vídeo suyo cantando.

A los 17 años se presentó a un concurso regional en el que se declaró victorioso, lo que le valió su primer contrato discográfico y, unos meses después, ser fichado por la misma agencia que impulsó las carreras de Auryn y Sweet California, banda a la que acompañó en su anterior gira como telonero.

"Nunca había pensado dedicarme a esto, pero así empezó todo", revela Navarro (Sabadell, 1966), que a día de hoy cuenta con una base de 15.000 seguidores en Instagram y que a sus 20 años dice mirarse en cantautores de corte melódico y apuntes vanguardistas como Ed Sheeran (número 1 en todo el mundo actualmente) y bandas de folk como Mumford & Sons.

Hace un año firmó con Sony Music y a alguien dentro de su equipo de trabajo se le ocurrió que no sería mala idea presentar su candidatura a Eurovisión 2017 con un tema "que no se hizo expresamente" para el concurso, "Do it for your lover".

"Es una metáfora de amor incondicional a los tuyos, no solo a la pareja", explica su autor, que se declara un seguidor asiduo del gran concurso de la canción europea.

El tema, compuesto íntegramente en inglés, pasó el corte de los responsables de RTVE, que pidieron a Navarro que introdujera partes en castellano, hecho que remite a la polémica vivida el pasado año con el "Say Yay!" de Barei, el cual sí se presentó a la gran final de Eurovisión en la lengua de Shakespeare.

"No me parece mal cantar la canción con partes en español, porque también las he compuesto yo y tanto una como otra las siento mías y las voy a defender igual", precisa Navarro.

En una fecha próxima de este mes de febrero, La 1 emitirá una preselección en la que público y jurado decidirán quién representa a España en Eurovisión, si Manel Navarro o alguno de sus contrincantes: Paula Rojo, Leklekin, Maika, Mario Jefferson o Mirela.

"Es muy difícil saber qué pasará, son cinco buenas canciones aparte de la mía y con estilos muy diferentes", señala quien, según los expertos, posee muchas papeletas para hacerse con la victoria.

Entre sus bazas, destaca que "Do it for your lover" es "un tema fresco con un estribillo pegadizo". Se le ha comparado con la sencillez de la candidatura sueca del pasado año, un simil que él no ve, aunque señala a otro sueco, Mans Zelmerlow, ganador de 2015, como un modelo a seguir en Eurovisión.

En este sentido, afirma que para la preselección maneja varias ideas. "Pero en el escenario no estaré solo seguro", anticipa.

Aunque de él solo se conocen "Do it for your lover" y "Candle", en cartera guarda cerca de 40 temas, a la espera de la publicación de un primer álbum cuyos plazos dependerán de lo que suceda con su candidatura. Modesto, indica sin embargo que su sueño más inmediato pasa simplemente por "ver que el público se sabe la canción".