Ed Sheeran colapsa Ticketmaster por la venta de entradas para sus conciertos en España

La empresa de venta de entradas online se ha convertido en 'trending topic'

Ed Sheeran, en los Grammy. Imagen: Reuters

A las 11:00 horas ha empezado la venta de entradas para los dos conciertos que Ed Sheeran dará en España el 8 de abril en el WiZink Center de Madrid y el 9 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantante presenta su disco Divide, que sale a la venta en marzo. Pero, y no es la primera vez que pasa, la web Ticketmaster se ha quedado bloqueada por la cantidad de gente que estaba intentando acceder.

El aluvión de compradores en busca de su entrada ha conseguido que se colapsara la venta, convirtiendo a la empresa en 'trending topic' en las redes sociales. Tanto Ticketmaster como la promotora Live Nation se afanan en las redes sociales por responder a los usuarios que se mostraban enfadados, según recoge Europa Press.

Ambas citas servirán como presentación de su nuevo álbum, Divide, a la venta el próximo 3 de marzo, del que ya se puede disfrutar dos canciones. Con ellas Sheeran está dominando las listas de todo el mundo, Shape of you y Castle in the hill.

Con ambos temas, Sheeran ha conseguido el #1 y el #2 simultáneos en la lista de ventas del Reino Unido por segunda semana consecutiva. Un hecho que le convierte en el primer artista en la historia del Reino Unido en conseguir las dos primeras posiciones la semana del lanzamiento.