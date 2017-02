Agotadas en horas las entradas para el concierto en Madrid de Ed Sheeran

Madrid, 2 feb (EFE).- Unas ocho horas han tardado en agotarse las entradas para el concierto en Madrid que Ed Sheeran tiene previsto ofrecer el próximo 8 de abril, según acaba de confirmar a Efe la promotora que lo organiza, que también ha precisado que el aforo para su otro concierto del día 9 en Barcelona está a punto de completarse.

Se confirma así que la del músico británico es, también en España, una de las giras más esperadas de 2017, después de que sus más recientes sencillos, "Shape of you" y "Castle on the hill", lo hayan aupado al número 1 mundial en ventas en los últimos días.

La etiqueta #EdSheeran se ha convertido en tema del momento a lo largo de todo el día en Twitter, tanto por los seguidores que manifestaban su alegría tras haber conseguido su entrada, como por aquellos que criticaban el colapso del sistema de venta, una circunstancia que Live Nation ha achacado a la "altísima demanda" no solo en España, sino también en Europa.

En su nuevo tour, que arrancará el 17 de marzo en Italia, Sheeran presentará su tercer disco de estudio, "÷ (Divide)", que saldrá a la venta el 3 de marzo y tomará el relevo de "+" (2011) y "×" (2014).

A sus 25 años, este compositor y cantante británico es una figura internacional, con ventas que en el caso de su anterior trabajo superaron los 10 millones de copias y con dos premios Grammy en su poder, el de canción del año por "Thinking out loud" y el de mejor interpretación vocal pop solista.

Su última visita a España se produjo en 2014, cuando visitó los mismos espacios de sus próximos conciertos: el Palacio de Deportes de Madrid (rebautizado como WiZink Center) y el Palau Sant Jordi de Barcelona.