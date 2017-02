The Cranberries tocarán sus éxitos en acústico en Barcelona y Madrid en junio

Madrid, 6 feb (EFE).- La banda irlandesa The Cranberries ha anunciado hoy a través de nota de prensa la próxima celebración los días 4 y 5 de junio de dos conciertos en España, en Barcelona y Madrid respectivamente, en los que interpretarán sus grandes éxitos en formato acústico y acompañados por un cuarteto de cuerda.

Sus citas en territorio nacional tendrán lugar en el Auditori del Fòrum de la ciudad condal y en el WiZink Center (conocido popularmente como Palacio de Deportes de la capital) y las entradas se podrán adquirir a partir de las 10 horas de este viernes en plataformas oficiales, a precios que oscilarán entre los 42 y los 75 euros (más gastos de distribución).

Cercanos al 30 aniversario de su formación, que tuvo lugar en Limerick City en 1989, la banda integrada por la vocalista Dolores O'Riordan, el guitarrista Noel Hogan, Mike Hogan al bajo y Fegal Lawler a la batería, es una de las más exitosas de Irlanda.

Gracias a canciones como "Zombie", "Dreams" o "Linger", al cuarteto se le estiman unas ventas de más de 40 millones de copias en todo el mundo de sus seis discos de estudio, que van desde "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" (1993) hasta "Roses" (2012), a destacar "No Need to Argue" (1994) y "Bury the hatchet" (1999).