Foals y Savages, nuevas confirmaciones del festival Mad Cool 2017

Madrid, 8 feb (EFE).- El festival Mad Cool ha anunciado hoy el cierre del cartel de su segunda edición, que tendrá lugar del 6 al 8 de julio en la capital, con una nueva tanda de artistas confirmados, entre los que destacan especialmente los nombres de Foals, Savages, Quique González & Los Detectives y Fuel Fandango.

Según la lista completa, facilitada en una nota de prensa, a ellos se sumarán Catfish And The Bottlemen, Slowdive, Cage The Elephant, SBTRKT (DJ Set), Jagwar Ma, Floating Points (DJ Set), Depedro, Unkle, Neuman, Benjamin Booker, Junior Boys, WAS, Full, Star Slinger, Viva Suecia, Joseph, Anna Of The North, Los Zigarros, Sexy Zebras, Aurora & The Betrayers y Shinova.

El cartel, subraya la organización, "está cerrado" a falta de otras cuatro bandas, cuya identidad se desvelará el próximo 20 de febrero.

Además, en esta edición de 2017 actuarán las diez bandas ganadoras del concurso Mad Cool Talent, que después de ser preseleccionadas por un jurado profesional, han resultado ser las más votadas por el público: Cannibals, Not My Circus, Ganges, Veintiuno, The Amsterdammers, Fizzy Soup, Dear Audrey, Paracusia, Chelsea Boots y Nora Norman.

La Caja Mágica de Madrid volverá a acoger este multitudinario festival, que en su primera edición acogió a más de 100.000 personas y que para 2017 cuenta en cartel con Foo Fighters, Kings of Leon, Green Day, Wilco, Belle & Sebastian y Alt-J como grandes apuestas.

Cuatro escenarios serán habilitados en la zona exterior del parkin y habrá un quinto interior, con conciertos que arrancarán a las 18.30 horas y se prolongarán hasta las 5.30 horas.