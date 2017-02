Maria del Mar Bonet y Pi de la Serra se reencuentran casi 40 años después

Barcelona, 8 feb (EFE).- Los recitales que Maria del Mar Bonet y Quico Pi de la Serra ofrecieron hace casi 40 años en Barcelona y que marcaron una época para la Nova Cançó revivirán el próximo 10 de febrero en el Teatre Juventut, donde los dos músicos darán "nueva vida" a aquellas canciones, según han dicho hoy los dos cantantes.

Bonet y Pi de la Serra unieron sus voces durante dos semanas en el mes de junio de 1979 en el Teatro Romea de Barcelona en un espectáculo titulado "Per Corpus al Romea".

El éxito de los conciertos animó a los dos interpretes a grabar un disco que se llamó "Quico-Maria del Mar" y que con el tiempo se ha convertido en un referente de la canción de autor.

Los temas de este álbum forman el cuerpo central del espectáculo que estos días ensayan los dos artistas en el Teatre Juventut de L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona), dentro del festival Barnasants y en el marco de las celebraciones de los 50 años de escenarios de Maria del Mar Bonet.

"Nos lo estamos pasando muy bien porque nos queremos", ha dicho Pi de la Serra, que ha recibido la rápida respuesta de Maria del Mar: "yo también te quiero y te admiro".

El público es consciente de las buenas vibraciones que hay entre estos dos artistas y sin duda recuerdan con cariño aquellos recitales históricos, porque las entradas ya están agotadas, según ha anunciado el director de Barnasants, Pere Camps, que está convencido que el espectáculo acabará haciendo una pequeña gira.

Todavía falta un día de ensayos y el repertorio no está totalmente cerrado, pero los cantautores han avanzado hoy que interpretarán casi íntegro aquel disco que hicieron "el siglo pasado", y añadirán alguna canción de las que Quico y Maria del Mar Bonet han grabado por separado a lo largo de sus largas carreras.

"Siempre me ha gustado mucho la canción de Quico 'Una tarda qualsevol' y me he hartado de cantarla sola en casa, oyendo los discos, así que voy a llevarla al escenario y va a ser un placer", ha explicado Bonet.

"También habrá canciones comprometidas", ha añadido Pi de la Serra, en referencia a "Què volen aquesta gent?" y "Si els fills de puta volessin no veuriem mai el sol".

Canciones que tienen casi cuarenta años y que a Maria del Mar Bonet le gustan tal como se grabaron, "con ese estilo de la época", pero que en el concierto de L'Hospitalet llevarán a nuestros días e interpretarán tal y como ellos son ahora.

También habrá "una pátina de blues", como no podría ser de otra manera en un concierto de Pi de la Serra, y sonará "M'agrada el blues" y "Jim", la versión que hizo Maria del Mar Bonet del tema de Billie Holiday a partir de una traducción de Pi de la Serra y que forma parte del disco conjunto.

La cantante mallorquina ha recordado que "Jim" fue un gran éxito enseguida, a pesar de que ella la presentó en el concierto "con miedo porque era una innovación" dentro de su estilo y la veía como "un blues lento que quizás no iba a gustar".

"Cada dia tinc manies", "Cançó de l'atzar", "Petita festa" y "Es fa llarg esperar" son otras de las canciones de aquel disco mítico, en el que Quico Pi de la Serra aparecía en la portada con un poblado bigote negro y Maria del Mar Bonet a su lado.

Pi de la Serra ya no tiene bigote negro, pero conserva su espíritu revolucionario y hoy ha defendido el festival Barnasants porque: "sigue apoyándonos en unos tiempos en los que la cultura no interesa porque ayuda a la gente a pensar".

Tanto él como la cantante mallorquina conservan su amor por la música y el placer del trabajo bien hecho, por lo que se han rodeado de "grandes músicos", entre ellos dos de los que suelen acompañar al cantautor y tres que han colaborado en varias ocasiones con Bonet, en un concierto en el que se fusionarán dos artistas que se conocen bien y se admiran mutuamente.