Jamiroquai, Pet Shop Boys y The Prodigy se suman al cartel del Cruïlla

Barcelona, 9 feb (EFE).- Jamiroquai, Pet Shop Boys y The Prodigy son algunos de los 23 nombres que se han sumado hoy al cartel del festival Cruïlla, que ya había confirmado la presencia de Los Fabulosos Cadillacs, The Lumineers, Kase.O, Youssou N'Dour y Patrice.

La próxima edición del Cruïlla, que tendrá lugar del 7 al 9 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, "será la mejor de la historia", según ha dicho hoy el director del festival, Jordi Herreruela.

Entre las bandas que se han dado a conocer hoy también cabe destacar Two Door Cinema Club, Die Antwoord, Ryan Adams, Steven Van Zandt (Little Steven & The Disciples of Soul), Ani Difranco, Parov Stelar, Residente (Calle 13), La Raíz, Jain, Dorian, Neuman o AronChupa, entre otros.

Jamiroquai será cabeza de cartel y presentará su nuevo disco en el que será el único concierto en España de Jay Kay, según los organizadores.

La actuación de The Prodigy también será la única de este año en nuestro país y "es muy esperada porque no actúan aquí desde 2009", según ha dicho el vocalista de los valencianos Aspencat, Kiko Tur, que ha sido el encargado de anunciar a esta formación, en una presentación en la que han participado varios músicos españoles que actúan en el Cruïlla.

En el apartado nacional, el líder de Txarango, Alguer Miquel, ha anunciado que la banda actuará en el Cruïlla tras agotar las localidades del Cruïlla de Primavera, que se celebrará en el Poble Espanyol de Barcelona el próximo 12 de mayo.

Carlos Sadness también ha acudido a la presentación del cartel y ha revelado que actuará por primera vez en el Cruïlla este verano, mientras que Kiko Tur ha comunicado que su banda, Aspencat, se despedirá de los escenarios con su concierto en el Cruïlla.

Esteban Girón, miembro de Toundra, ha confirmado que el proyecto de la banda de Madrid y El Niño de Elche, Exquirla, también estará en el Festival.

Enric Montefusco, Oques Grasses, Pau Vallvé, El Petit de Cal Eril, Viva Suecia, Cala Vento y Tremenda Trementina completan "el equipo de grupos de casa", a los que el festival quiere dar "buenos horarios y buenos escenarios porque se lo merecen", según Herreruela.

Durante los días 7 y 8 el festival amplía el número de escenarios a cinco y, como en anteriores ediciones, la tercera jornada estará destinada al público familiar.

Herreruela ha insistido en el festival barcelonés continúa apostando por la música de calidad por encima de los géneros y las etiquetas y ha elaborado un cartel "ecléctico y libre de prejuicios".

El Cruïlla mantiene la duración de los conciertos, que en general son de 60 minutos y de 90 en el caso de la mayoría de cabezas de cartel, y el "ambiente amable" que le caracteriza.

Entre los cabeza de cartel también se encuentra The Lumineers, la banda de Denver convertida en una de les referencias de la americana del siglo XXI, que presentará en Cruïlla Barcelona su nuevo disco, "Cleopatra".

Los norteamericanos compartirán cartel con Los Fabulosos Cadillacs, legendaria banda argentina de rock con una trayectoria de más de dos décadas y autores de éxitos como "Matador", "Vasos vacíos", "Siguiendo la Luna" o "Mal bicho".

También estará en Cruïlla Youssou N'Dour, figura clave de la música africana; el zaragozano Kase O, integrante de Violadores del Verso, que ha debutado en solitario con "El Círculo"; y Patrice, un artista alemán que combina blues, hip hop, afro beat, canción de autor, rock, filosofía y poesía.

Con el cartel completo en la mano, Herreruela ha reconocido que "prácticamente no hay mujeres este año sobre el escenario", excepto Ani Difranco, algo que "no había pasado antes" y que "ha salido sin querer", por lo que ha pedido que no se lo tomemos en cuenta y confiemos en que "algún año todo sean mujeres".